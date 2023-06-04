https://sputnik-georgia.ru/20230604/kak-dezinfitsirovat-gadzhety--instruktsiya-278230406.html

Как дезинфицировать гаджеты – инструкция

Как дезинфицировать гаджеты – инструкция

Мобильные устройства, которые многие практически не выпускают из рук, могут быть одним из главных источников бактерий и вирусов 04.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-04T20:00+0400

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инфографика

общество

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В основном это происходит из-за того, что мобильный телефон или планшет часто передается из рук в руки, а владельцы гаджетов далеко не всегда берут их только чистыми руками. Кроме того, многие владельцы гаджетов просто никогда их не чистят, потому что боятся испортить или повредить. В инфографике Sputnik Грузия, основанной на данных Роспотребнадзора, вы узнаете, что необходимо делать для того, чтобы ваши гаджеты не были переносчиками инфекций. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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