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Как дезинфицировать гаджеты – инструкция
Как дезинфицировать гаджеты – инструкция
Мобильные устройства, которые многие практически не выпускают из рук, могут быть одним из главных источников бактерий и вирусов 04.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-04T20:00+0400
2023-06-04T20:00+0400
2023-06-04T20:00+0400
инфографика
общество
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В основном это происходит из-за того, что мобильный телефон или планшет часто передается из рук в руки, а владельцы гаджетов далеко не всегда берут их только чистыми руками. Кроме того, многие владельцы гаджетов просто никогда их не чистят, потому что боятся испортить или повредить. В инфографике Sputnik Грузия, основанной на данных Роспотребнадзора, вы узнаете, что необходимо делать для того, чтобы ваши гаджеты не были переносчиками инфекций. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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инфографика, общество, инфографика
инфографика, общество, инфографика
Как дезинфицировать гаджеты – инструкция
Мобильные устройства, которые многие практически не выпускают из рук, могут быть одним из главных источников бактерий и вирусов
В основном это происходит из-за того, что мобильный телефон или планшет часто передается из рук в руки, а владельцы гаджетов далеко не всегда берут их только чистыми руками. Кроме того, многие владельцы гаджетов просто никогда их не чистят, потому что боятся испортить или повредить.
В инфографике Sputnik Грузия, основанной на данных Роспотребнадзора, вы узнаете, что необходимо делать для того, чтобы ваши гаджеты не были переносчиками инфекций.