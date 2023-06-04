https://sputnik-georgia.ru/20230604/voennyy-ekspert-pochemu-nato-peredaet-ukraine-oruzhie-kotoroe-vsu-ne-smozhet-ispolzovat-278258157.html
Военный эксперт: почему НАТО передает Украине оружие, которое ВСУ не сможет использовать?
Военный эксперт: почему НАТО передает Украине оружие, которое ВСУ не сможет использовать?
Уничтоженный Россией последний боевой средний десантный корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко" в порту Одессы мог готовиться Киевом для форсирования Днепра, а... 04.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-04T09:32+0400
2023-06-04T09:32+0400
2023-06-04T09:32+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Как уничтожение ВС России складов ВСУ усложняет планирование контрнаступления? Сможет ли Украина начать его без авиации и будут ли в кабинах F-16 украинские пилоты? Зачем НАТО передает Украине снаряды, которые ВСУ не из чего выпускать? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, нато, украина, киев, аналитика, политика, видео
мультимедиа, видео, нато, украина, киев, аналитика, политика, видео
Военный эксперт: почему НАТО передает Украине оружие, которое ВСУ не сможет использовать?
Уничтоженный Россией последний боевой средний десантный корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко" в порту Одессы мог готовиться Киевом для форсирования Днепра, а также использовался для запуска водных дронов
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Как уничтожение ВС России складов ВСУ усложняет планирование контрнаступления? Сможет ли Украина начать его без авиации и будут ли в кабинах F-16 украинские пилоты? Зачем НАТО передает Украине снаряды, которые ВСУ не из чего выпускать?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.