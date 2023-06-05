https://sputnik-georgia.ru/20230605/syry-iz-gruzii-zaprescheno-brat-v-ruchnuyu-klad-na-aviareysy-v-rossiyu-278297573.html
Сыры из Грузии запрещено брать в ручную кладь на авиарейсы в Россию
Сыры из Грузии запрещено брать в ручную кладь на авиарейсы в Россию
Мера связана с распространением вируса ящура в ряде стран 05.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-05T16:44+0400
2023-06-05T16:44+0400
2023-06-05T17:15+0400
беларусь
россия
новости
общество
армения
азербайджан
грузия
авиасообщение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24797/67/247976713_0:120:2342:1437_1920x0_80_0_0_923c4000dce6150a1655eef6fc683ac4.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июн – Sputnik. Правила провоза ручной клади на рейсах, направляющихся в Российскую Федерацию изменились, сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу "Белавиа".Сокращен перечень продуктов, которые можно провозить в ручной клади. Такая мера принята, чтобы не допустить распространения вируса ящура.Тем, кто летит в российские аэропорты, запрещено брать в ручную кладь продукты животного происхождения из Армении, Азербайджана, Грузии, Ирака, Казахстана, Турции.Под запрет попадают, в частности:Национальный перевозчик Беларуси призывает во избежание недоразумений следовать установленным правилам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
беларусь
армения
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24797/67/247976713_0:0:2176:1632_1920x0_80_0_0_1e710c4a9c63db41f44e9d2dedb26f99.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
беларусь, россия, новости, общество, армения, азербайджан, грузия, авиасообщение
беларусь, россия, новости, общество, армения, азербайджан, грузия, авиасообщение
Сыры из Грузии запрещено брать в ручную кладь на авиарейсы в Россию
16:44 05.06.2023 (обновлено: 17:15 05.06.2023)
Мера связана с распространением вируса ящура в ряде стран
ТБИЛИСИ, 5 июн – Sputnik. Правила провоза ручной клади на рейсах, направляющихся в Российскую Федерацию изменились, сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу "Белавиа".
Сокращен перечень продуктов, которые можно провозить в ручной клади. Такая мера принята, чтобы не допустить распространения вируса ящура.
Тем, кто летит в российские аэропорты, запрещено брать в ручную кладь продукты животного происхождения из Армении, Азербайджана, Грузии, Ирака, Казахстана, Турции.
Под запрет попадают, в частности:
молоко и молочные продукты
икра, лягушачьи лапки, медузы
свинина, говядина, мясо птицы и других животных.
Национальный перевозчик Беларуси призывает во избежание недоразумений следовать установленным правилам.