https://sputnik-georgia.ru/20230605/syry-iz-gruzii-zaprescheno-brat-v-ruchnuyu-klad-na-aviareysy-v-rossiyu-278297573.html

Сыры из Грузии запрещено брать в ручную кладь на авиарейсы в Россию

Сыры из Грузии запрещено брать в ручную кладь на авиарейсы в Россию

Мера связана с распространением вируса ящура в ряде стран 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T16:44+0400

2023-06-05T16:44+0400

2023-06-05T17:15+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн – Sputnik. Правила провоза ручной клади на рейсах, направляющихся в Российскую Федерацию изменились, сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу "Белавиа".Сокращен перечень продуктов, которые можно провозить в ручной клади. Такая мера принята, чтобы не допустить распространения вируса ящура.Тем, кто летит в российские аэропорты, запрещено брать в ручную кладь продукты животного происхождения из Армении, Азербайджана, Грузии, Ирака, Казахстана, Турции.Под запрет попадают, в частности:Национальный перевозчик Беларуси призывает во избежание недоразумений следовать установленным правилам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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