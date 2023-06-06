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Канцлер Германии пригласил премьера Грузии – о чем будут говорить стороны
Канцлер Германии пригласил премьера Грузии – о чем будут говорить стороны
Премьер выразил благодарность канцлеру Германии за поддержку Грузии 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T13:35+0400
2023-06-06T13:35+0400
2023-06-06T13:57+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправится в Германию с визитом по приглашению федерального канцлера Олафа Шольца. Пресс-служба правительства ФРГ ранее сообщила, что Олаф Шольц примет главу грузинского правительства 9 июня в Берлине. Премьер уверен, что беседа с канцлером Германии будет интересной и содержательной. Грузия и Германия установили дипломатические отношения в 1992 году, с тех пор страны активно сотрудничают по разным направлениям. Между ними действует более 50 соглашений о взаимном сотрудничестве, в том числе в сфере налогообложения, обороны, культуры, образования, борьбы с преступностью и инвестиций."Искренне надеюсь, что Грузия получит статус кандидата" – посол ЕС>>Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды и обеспечение полной независимости судебной системы."Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – с лета 2022 года поправки были внесены в десятки законов.Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Грузия получит статус только в случае единогласного решения лидеров всех 27 стран Евросоюза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, германия, ираклий гарибашвили
Канцлер Германии пригласил премьера Грузии – о чем будут говорить стороны
13:35 06.06.2023 (обновлено: 13:57 06.06.2023)
Премьер выразил благодарность канцлеру Германии за поддержку Грузии
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправится в Германию с визитом по приглашению федерального канцлера Олафа Шольца.
Пресс-служба правительства ФРГ ранее сообщила, что Олаф Шольц примет главу грузинского правительства 9 июня в Берлине.
"Подтверждаю, что планируется мой визит в Германию по приглашению федерального канцлера господина Шольца, где у меня будет разговор о вопросах безопасности нашей страны, об евроинтеграции, в целом о той сложной ситуации, которая создана в регионе", – заявил Гарибашвили журналистам.
Премьер уверен, что беседа с канцлером Германии будет интересной и содержательной.
"Хочу выразить благодарность канцлеру, поскольку он всегда громко, открыто фиксирует поддержку нашей страны. Практически во всех выступлениях канцлер Германии открыто поддерживает евроинтеграцию Грузии. Так что я благодарен", – подчеркнул премьер.
Грузия и Германия установили дипломатические отношения в 1992 году, с тех пор страны активно сотрудничают по разным направлениям. Между ними действует более 50 соглашений о взаимном сотрудничестве, в том числе в сфере налогообложения, обороны, культуры, образования, борьбы с преступностью и инвестиций.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды и обеспечение полной независимости судебной системы.
"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – с лета 2022 года поправки были внесены в десятки законов.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Грузия получит статус только в случае единогласного решения лидеров всех 27 стран Евросоюза.