https://sputnik-georgia.ru/20230606/kantsler-germanii-priglasil-premera-gruzii--o-chem-budut-govorit-storony-278324239.html

Канцлер Германии пригласил премьера Грузии – о чем будут говорить стороны

Канцлер Германии пригласил премьера Грузии – о чем будут говорить стороны

Премьер выразил благодарность канцлеру Германии за поддержку Грузии 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T13:35+0400

2023-06-06T13:35+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправится в Германию с визитом по приглашению федерального канцлера Олафа Шольца. Пресс-служба правительства ФРГ ранее сообщила, что Олаф Шольц примет главу грузинского правительства 9 июня в Берлине. Премьер уверен, что беседа с канцлером Германии будет интересной и содержательной. Грузия и Германия установили дипломатические отношения в 1992 году, с тех пор страны активно сотрудничают по разным направлениям. Между ними действует более 50 соглашений о взаимном сотрудничестве, в том числе в сфере налогообложения, обороны, культуры, образования, борьбы с преступностью и инвестиций."Искренне надеюсь, что Грузия получит статус кандидата" – посол ЕС>>Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды и обеспечение полной независимости судебной системы."Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – с лета 2022 года поправки были внесены в десятки законов.Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Грузия получит статус только в случае единогласного решения лидеров всех 27 стран Евросоюза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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