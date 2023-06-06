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В России о призыве по мобилизации будут оповещать с помощью СМС?
В России о призыве по мобилизации будут оповещать с помощью СМС?
В Минобороны считают, что таким образом сократятся сроки проведения оповещения граждан по мобилизации 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T10:40+0400
2023-06-06T10:40+0400
2023-06-06T10:48+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Минобороны России предлагает оповещать мобилизованных с помощью СМС-рассылки, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Согласно документу, уведомление о направлении повестки военкоматом размещается в личном кабинете россиян на портале госуслуг, в личном кабинете налогоплательщика, а также с помощью СМС-сообщения на номер телефона, указанный на портале госуслуг.В пояснительной записке отмечено, что эти изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество.Сейчас для оповещения граждан о сроках начала исполнения ими обязанностей по мобилизации военные комиссариаты выписывают повестки.В России с 21 сентября 2022 года была объявлена частичная мобилизация. Призыв завершился в конце октября. В ВС России было направлено в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, общество, минобороны рф
В России о призыве по мобилизации будут оповещать с помощью СМС?
10:40 06.06.2023 (обновлено: 10:48 06.06.2023)
В Минобороны считают, что таким образом сократятся сроки проведения оповещения граждан по мобилизации
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik.
Минобороны России предлагает оповещать мобилизованных с помощью СМС-рассылки, соответствующий проект постановления опубликован
на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, уведомление о направлении повестки военкоматом размещается в личном кабинете россиян на портале госуслуг, в личном кабинете налогоплательщика, а также с помощью СМС-сообщения на номер телефона, указанный на портале госуслуг.
В пояснительной записке отмечено, что эти изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество.
Сейчас для оповещения граждан о сроках начала исполнения ими обязанностей по мобилизации военные комиссариаты выписывают повестки.
В России с 21 сентября 2022 года была объявлена частичная мобилизация. Призыв завершился в конце октября. В ВС России было направлено в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.