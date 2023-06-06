https://sputnik-georgia.ru/20230606/v-rossii-o-prizyve-po-mobilizatsii-budut-opoveschat-s-pomoschyu-sms-278312989.html

В России о призыве по мобилизации будут оповещать с помощью СМС?

В России о призыве по мобилизации будут оповещать с помощью СМС?

В Минобороны считают, что таким образом сократятся сроки проведения оповещения граждан по мобилизации 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T10:40+0400

2023-06-06T10:40+0400

2023-06-06T10:48+0400

россия

новости

общество

минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24840/29/248402970_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_a2c0a2595f7cbb81c8b002cd1a1272e5.jpg

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Минобороны России предлагает оповещать мобилизованных с помощью СМС-рассылки, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Согласно документу, уведомление о направлении повестки военкоматом размещается в личном кабинете россиян на портале госуслуг, в личном кабинете налогоплательщика, а также с помощью СМС-сообщения на номер телефона, указанный на портале госуслуг.В пояснительной записке отмечено, что эти изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество.Сейчас для оповещения граждан о сроках начала исполнения ими обязанностей по мобилизации военные комиссариаты выписывают повестки.В России с 21 сентября 2022 года была объявлена частичная мобилизация. Призыв завершился в конце октября. В ВС России было направлено в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, новости, общество, минобороны рф