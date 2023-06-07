https://sputnik-georgia.ru/20230607/novyy-infrastrukturnyy-proekt-merii-tbilisi-kosnetsya-universitetskoy-ulitsy-v-saburtalo-278355584.html

Новый инфраструктурный проект мэрии Тбилиси коснется Университетской улицы в Сабуртало

Новый инфраструктурный проект мэрии Тбилиси коснется Университетской улицы в Сабуртало

В связи с ремонтом на Университетской улице поменяется и движение транспорта 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T16:06+0400

2023-06-07T16:06+0400

2023-06-07T16:07+0400

каха каладзе

тбилиси

грузия

новости

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 10 июня приступает к ремонту Университетской улицы в Сабурталинском районе столицы, заявил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства. На первом этапе проекта заменят и обновят подземные коммуникации: водопровод, канализацию, дренажную систему и газоснабжение. Как отметил мэр, будет уложено новое асфальтовое покрытие на участке в 1 600 метров. Что касается Университетской улицы, то, по словам градоначальника, ситуация на ней очень серьезная.В ходе ремонта на улице установят новые светодиодные фонари, а линии электропередач пройдут под землей. Также на территории будут проведены работы по озеленению, а существующую инфраструктуру адаптируют для людей с ОВЗ.По словам Каладзе, в связи с ремонтными работами на улице Университетской с 10 июня будет временно ограничено движение транспорта. В период действия ограничений транспортные средства смогут двигаться по Университетской улице в одностороннем порядке – только с улицы Анны Политковской в сторону улицы Михаила Тамарашвили. С улицы Тамарашвили будет запрещено поворачивать на Университетскую. Транспорт сможет двигаться с улицы Тамарашвили в направлении улицы Университетской по проспекту Важа-Пшавела и улице Сандро Эули. Также периодически по предварительному уведомлению будут ограничивать движение транспортных средств между Университетской и прилегающим к ней улицам. Инфраструктурные проекты в десяти городах Грузии обойдутся в 200 млн лари >>В период действия ограничений изменится и график движения общественного транспорта.Так, автобус №363 будет курсировать по кругу: из села Тхинвала он попадет на Университетскую через улицу Петре Кавтарадзе и спустится в сторону проспекта Тамарашвили, а затем двинется в сторону села Тхинвала. Автобусы №302, 304, 310 и 392 будут возвращаться на Университетскую улицу на кольцевой развязке на пересечении с улицей Георгия Данелия. Там будет их последняя остановка. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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