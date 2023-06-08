https://sputnik-georgia.ru/20230608/ubil-i-sbrosil-v-ovrag-obvinyaemogo-v-ubiystve-eks-zheny-v-tbilisi-ostavili-v-zaklyuchenii-278375547.html

Убил и сбросил в овраг: обвиняемого в убийстве экс-жены в Тбилиси оставили в заключении

Убил и сбросил в овраг: обвиняемого в убийстве экс-жены в Тбилиси оставили в заключении

Мужчина в момент убийства находится под воздействием наркотиков, утверждает сторона обвинения 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T00:22+0400

2023-06-08T00:22+0400

2023-06-08T00:22+0400

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грузия

происшествия

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения заключение обвиняемому в убийстве бывшей супруги Николозу Лачашвили, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели". Суд полностью учел ходатайство прокуратуры, с которым согласился и сам обвиняемый. По данным прокуратуры, 31-летнего Николоза Лачашвили обвиняют в том, что 4 июня 2023 года он, руководствуясь мотивом гендерной ненависти, задушил свою бывшую жену веревкой, положил ее тело в багажник автомобиля, отвез и выбросил в овраг. Убил и сбросил в овраг – жителю Тбилиси предъявлено обвинение в убийстве экс-супруги>>На суде сторона обвинения утверждала, что в момент совершения преступления Лачашвили был под воздействием наркотических препаратов, для доказательства уже назначена экспертиза. Кроме того, на заседании выяснилось, что обвиняемый сам указал полиции во время следственного эксперимента, где находится тело его бывшей супруги. Адвокат обвиняемого Леван Марсагишвили требует назначения психиатрической экспертизы для своего клиента. По его словам, Лачашвили ранее проходил лечение в психиатрической клинике, а также систематически принимал прописанные врачом препараты. Предварительное заседание по делу назначено на 27 июля. В случае подтверждения вины в умышленном убийстве, совершенном по гендерному признаку, в отношении члена семьи Лачашвили грозит от 16 до 20 лет или бессрочное заключение. Если экспертиза признает его невменяемым его отправят на принудительное лечение в закрытую психиатрическую лечебницу.По информации СМИ, пара развелась семь лет назад.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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