https://sputnik-georgia.ru/20230609/amerikanskiy-akter-shon-penn-zakroet-festival-storitellinga-v-tbilisi--smi-278417661.html

Американский актер Шон Пенн закроет фестиваль сторителлинга в Тбилиси – СМИ

Американский актер Шон Пенн закроет фестиваль сторителлинга в Тбилиси – СМИ

Организаторы фестиваля не сообщают, кто именно будет участвовать в церемонии закрытия мероприятия, но говорили, что это будет особенный гость 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T16:05+0400

2023-06-09T16:05+0400

2023-06-09T16:05+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Всемирно известный американский актер Шон Пенн закроет Тбилисский международный фестиваль сторителлинга ZEG 10 июня, сообщает телеканал "Формула". Фестиваль ZEG – Tbilisi Storytelling Festival проходит с 8 по 10 июня, объединяя ведущих профессионалов разных индустрий со всего мира, которые делятся с публикой собственными уникальными методами сторителлинга. Рабочий язык мероприятия – английский. Телеканал сообщает, что официально организаторы не подтверждают информацию о том, что фестиваль закроет Шон Пенн, однако ранее они заявляли, что на закрытие прибудет особенный гость. Бруно Марс проведет концерт в Тбилиси>>На фестивале затрагиваются различные темы – от кино и медиа до охраны окружающей среды и технологий. Также в программе – панельные дискуссии, сессии, кинопоказы, мастер-классы и экскурсии по городу. Сторителлинг – это метод донесения информации таким образом, чтобы захватить внимание читателя или зрителя с первой секунды и держать его на протяжении всей истории. При этом информация преподносится с помощью знаний, рассказов, историй, которые пробуждают у человека эмоции.Шон Пенн – американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Лауреат премий "Оскар" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк". Он один из самых титулованных актеров современности, призер трех крупнейших кинофестивалей мира – Каннского, Венецианского (дважды) и Берлинского.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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