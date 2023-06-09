https://sputnik-georgia.ru/20230609/deputat-predlagaet-gruzinskoy-mechte-i-oppozitsii-na-vremya-derzhat-rot-na-zamke-278418512.html
Депутат предлагает "Грузинской мечте" и оппозиции на время "держать рот на замке"
Депутат предлагает "Грузинской мечте" и оппозиции на время "держать рот на замке"
Грузия ждет решения о предоставлении статуса кандидата в конце года 09.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-09T15:21+0400
2023-06-09T15:21+0400
2023-06-09T15:21+0400
политика
грузия
новости
алеко элисашвили
грузинская мечта
еврокомиссия
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Представителям правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиции следует объявить мораторий на взаимную критику в преддверии решения о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили. Часть оппозиционных партий, в том числе крупнейшая партия "Единое национальное движение", отказались работать вместе с "Грузинской мечтой" над выполнением рекомендаций ЕС, заявив, что вся эта работа – фикция. Власти Грузии не раз заявляли, что "радикальная оппозиция" препятствует получению Грузией статуса кандидата в ЕС, чтобы в дальнейшем устроить дестабилизацию и добиться тем самым смены власти. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии (высший орган исполнительной власти ЕС) летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставление статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. По словам Элисашвили, очень важно, чтобы страна получила статус кандидата на вступление в ЕС. Как отметил депутат, очень редко в ближайшей истории Грузии был подобной государственно важный момент. "Давайте какое-то время уважать будущее нашего государства и наших детей. Что видят европейцы? Что мы какие-то дикие люди, которые ругаются и пинают друг друга, не могут договориться даже по мелочам", – заявил Элисашвили. Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения. Власти говорят, что уже завершена работа практически по всем направлениям, кроме деолигархизации и судебной реформы. По этим двум вопросам правящая партия Грузии активно сотрудничает с Венецианской комиссией (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, алеко элисашвили, грузинская мечта, еврокомиссия
политика, грузия, новости, алеко элисашвили, грузинская мечта, еврокомиссия
Депутат предлагает "Грузинской мечте" и оппозиции на время "держать рот на замке"
Грузия ждет решения о предоставлении статуса кандидата в конце года
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Представителям правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиции следует объявить мораторий на взаимную критику в преддверии решения о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили.
Часть оппозиционных партий, в том числе крупнейшая партия "Единое национальное движение", отказались работать вместе с "Грузинской мечтой" над выполнением рекомендаций ЕС, заявив, что вся эта работа – фикция. Власти Грузии не раз заявляли, что "радикальная оппозиция" препятствует получению Грузией статуса кандидата в ЕС, чтобы в дальнейшем устроить дестабилизацию и добиться тем самым смены власти.
"Давайте на время объявим мораторий... Никто не говорит, что мы все – оппозиция и власть – должны взять друг друга за руки и танцевать в хороводе. В конце июля они должны принять какое-то решение. Как со стороны "Грузинской мечты", так и оппозиции было бы хорошо эти две-три недели держать рот на замке", – заявил Элисашвили.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии (высший орган исполнительной власти ЕС) летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставление статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.
По словам Элисашвили, очень важно, чтобы страна получила статус кандидата на вступление в ЕС. Как отметил депутат, очень редко в ближайшей истории Грузии был подобной государственно важный момент.
"Давайте какое-то время уважать будущее нашего государства и наших детей. Что видят европейцы? Что мы какие-то дикие люди, которые ругаются и пинают друг друга, не могут договориться даже по мелочам", – заявил Элисашвили.
Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения.
Власти говорят, что уже завершена работа практически по всем направлениям, кроме деолигархизации и судебной реформы. По этим двум вопросам правящая партия Грузии активно сотрудничает с Венецианской комиссией (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы).