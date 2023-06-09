https://sputnik-georgia.ru/20230609/otveta-ne-suschestvuet--papuashvili-o-prichinakh-otkaza-gruzii-v-statuse-kandidata-v-es-278423749.html

"Ответа не существует" – Папуашвили о причинах отказа Грузии в статусе кандидата в ЕС

"Ответа не существует" – Папуашвили о причинах отказа Грузии в статусе кандидата в ЕС

Ответы представителей евроструктур о причинах отказа Грузии в предоставлении статуса страны-кандидата радикально отличаются друг от друга, заявил спикер... 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T16:27+0400

2023-06-09T16:27+0400

2023-06-09T16:27+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Отказ в предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз был политическим решением, и объективного ответа о реальной причине отказа не существует, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Напротив, есть ответ Европейской комиссии, что если бы решение по Грузии было принято согласно объективным критериям и принципу заслуг, то стране должны были предоставить статус кандидата."Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – с лета 2022 года поправки были внесены в десятки законов. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Грузия получит статус только в случае единогласного решения лидеров всех 27 стран Евросоюза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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