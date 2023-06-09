https://sputnik-georgia.ru/20230609/situatsiya-vokrug-gelatskogo-monastyrya---zarubezhnye-arkheologi-i-geofiziki-pribyli-na-mesto-278411767.html

Ситуация вокруг Гелатского монастыря – зарубежные археологи и геофизики прибыли на место

Ситуация вокруг Гелатского монастыря – зарубежные археологи и геофизики прибыли на место

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Археологи и геофизики изучат территорию монастырского комплекса Гелати для начала раскопок и других необходимых работ с применением... 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T13:19+0400

2023-06-09T13:19+0400

2023-06-09T13:41+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Археологи и геофизики изучат территорию монастырского комплекса Гелати для начала раскопок и других необходимых работ с применением современных геофизических методов, сообщает Первый канал.Часть уникальных фресок в храме Пресвятой Богородицы в монастырском комплексе Гелати оказалась в плачевном положении из-за несколько раз протекшей крыши. Патриархия Грузии взялась за реабилитацию Гелати в апреле 2023 года, ранее вопросом занималось министерство культуры."В середине июля у нас будет расширенное заседание, на котором будут присутствовать как представители Научного совета Грузии, так и члены нашего Научного совета. Эта встреча состоится в Гелати, после чего у нас будет еще более подробный план действий", – сказал руководитель Научного совета временного комитета Давид Лорткипанидзе.Премьер Грузии: правительство поддерживает Патриархию в вопросе реставрации Гелати>>На место также прибыли представители Немецкого института археологии и профессор Мюнхенского университета. Специалисты в области археологии и геофизики изучат местность и создадут основу для начала раскопок и других необходимых работ с применением современных геофизических методов. "Речь идет не только о спасении фресок, но и о развитии Гелати в целом", – сказал Лорткипанидзе. Планы по Гелати В июле Гелати также посетят известные специалисты по реставрации Стивен Рикерби и Лиза Шекеде, которые изучат текущую ситуацию. Они дадут первые рекомендации о подходах к сохранению фресок. Патриархия уже провела переговоры с немецкой компанией Layer, которая на данный момент является мировым лидером по выполнению подобных работ, и в ближайшее время храм будет покрыт специальной крышей. Итальянские специалисты изучают ситуацию в монастыре Гелати>>Ранее в патриархии Грузии заявили, что сейчас ситуация в храме тяжелая, однако они надеются на лучшее, так как привлечены специалисты самого высокого уровня.В начале июня монастырский комплекс посетили итальянские инженеры.Ранее восстановительными работами Гелати занимался Минкульт Грузии. ЮНЕСКО положительно оценила создание министерством рабочей группы по проблемам Гелати в 2021 году и работу в ее рамках и в своем заключении призвала государство возобновить процесс, однако патриархия и специалисты остались недовольны самими работами по реставрации. В Патриархии заявили, что проблемы начались в результате проведенных в 2015-2019 годах восстановительных работ. Проблемы в Гелати Перекрытие рукавов и придела храма было осуществлено по неправильной методике и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись в храме оказалась в плачевном состоянии. Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть жестяной крыши тоже была повреждена, и вода снова попала на фрески. Установка временной кровли и работы по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма велись под контролем группы экспертов ЮНЕСКО, приглашенных министерством культуры. В министерстве заявили, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено. Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал комплекс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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