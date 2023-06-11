https://sputnik-georgia.ru/20230611/istoriya-rossiyskoy-studentki-kotoraya-vlyubilas-v-gruziyu---video-278467345.html

История российской студентки, которая влюбилась в Грузию – видео

История российской студентки, которая влюбилась в Грузию – видео

Любовь к грузинской культуре российской студентки из Москвы Инны Синевой началась с изучения нашего языка в Московском государственном лингвистическом... 11.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-11T15:34+0400

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Девушка приехала в Санкт-Петербург для участия в международном медиафоруме "Диалог культур", чтобы рассказать о своей любви к Грузии. На поток по изучению грузинского языка Инна попала не благодаря собственному выбору, а по распределению вуза. Она еще тогда не знала, что это было начало огромной любви к языку, стране и культуре…

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