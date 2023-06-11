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История российской студентки, которая влюбилась в Грузию – видео
История российской студентки, которая влюбилась в Грузию – видео
Любовь к грузинской культуре российской студентки из Москвы Инны Синевой началась с изучения нашего языка в Московском государственном лингвистическом... 11.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-11T15:34+0400
2023-06-11T15:34+0400
2023-06-11T16:01+0400
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Девушка приехала в Санкт-Петербург для участия в международном медиафоруме "Диалог культур", чтобы рассказать о своей любви к Грузии. На поток по изучению грузинского языка Инна попала не благодаря собственному выбору, а по распределению вуза. Она еще тогда не знала, что это было начало огромной любви к языку, стране и культуре…
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мультимедиа, видео, россия, грузия, москва, санкт-петербург, sputnik, видео
мультимедиа, видео, россия, грузия, москва, санкт-петербург, sputnik, видео
История российской студентки, которая влюбилась в Грузию – видео
15:34 11.06.2023 (обновлено: 16:01 11.06.2023)
Любовь к грузинской культуре российской студентки из Москвы Инны Синевой началась с изучения нашего языка в Московском государственном лингвистическом университете. Сейчас Инна с нетерпением ждет первого приезда в Грузию, смотрите подробности в видео Sputnik Грузия
Девушка приехала в Санкт-Петербург для участия в международном медиафоруме "Диалог культур", чтобы рассказать о своей любви к Грузии.
На поток по изучению грузинского языка Инна попала не благодаря собственному выбору, а по распределению вуза. Она еще тогда не знала, что это было начало огромной любви к языку, стране и культуре…