https://sputnik-georgia.ru/20230612/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-12-do-18-iyunya-278473396.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 12 до 18 июня

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 12 до 18 июня

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает пасмурная погода 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T10:44+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн— Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют облачную погоду и дождь с грозой. В понедельник, 12 июня, в столице ожидается частичная облачность и слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 31 градуса тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:36. Во вторник, 13 июня, в Тбилиси утром ожидается облачная и пасмурная погода, временами грозовые дожди. Восход солнца будет в 05:26. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла. Скорость ветра 10-15. Закат в Тбилиси будет в 20:36. В среду, 14 июня, в Тбилиси утром ожидается ясная погода, после полудня преимущественно облачность и дождь с грозами, а вечером и ночью – облачно. Восход солнца будет в 05:26. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 31 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:36. В четверг, 15 июня, в Тбилиси ожидается частично облачная погода и вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:26. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 20 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 28 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:37. В пятницу, 16 июня, в Тбилиси ожидается частично облачная погода и вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:26. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 20 градусов, а днем прогреется до 29 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:37. В субботу, 17 июня, утро в столице Грузии обещает быть ясным и солнечным, однако днем ожидается облачность, а вечером – дождь с грозами. Восход солнца будет в 05:25. Минимальная температура воздуха ночью составит 20 градусов, днем воздух прогреется до 31 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:37. В воскресенье, 18 июня, в столице Грузии ожидается облачная погода и дожди. Восход солнца будет в 05:25. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов, а днем поднимется максимум до 28 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:37.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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