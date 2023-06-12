https://sputnik-georgia.ru/20230612/vlasti-gruzii-zapretyat-vyvoz-katalizatorov-avtomobiley-278485717.html
Власти Грузии запретят вывоз катализаторов автомобилей
Власти Грузии запретят вывоз катализаторов автомобилей
Премьер надеется, что результат такого решения не заставит себя ждать и качество воздуха в стране в скором будущем улучшится 12.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-12T14:11+0400
2023-06-12T14:11+0400
2023-06-12T16:06+0400
грузия
новости
общество
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0c/272962292_288:170:1024:584_1920x0_80_0_0_f19639a76de564f7732b62e310f5df9e.jpg
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Власти Грузии запретят вывоз катализаторов автомобилей, которые уменьшают вредоносные выхлопы в воздух, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.Глава правительства отметил, что за последние четыре года значительно загрязнился воздух в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других крупных городах. Главной причиной этого являются вредоносные выхлопы технически неисправных автомобилей, отметил премьер.Премьер надеется, что результат такого решения не заставит себя ждать и качество воздуха в стране в скором будущем улучшится.Автомобильный катализатор (или каталитический нейтрализатор выхлопных газов) – это специальный фильтр, который снижает концентрацию вредных веществ в отработавших газах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0c/272962292_344:172:1024:682_1920x0_80_0_0_9702924513d5f68fbcf1ebe3354b7e9d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
Власти Грузии запретят вывоз катализаторов автомобилей
14:11 12.06.2023 (обновлено: 16:06 12.06.2023)
Премьер надеется, что результат такого решения не заставит себя ждать и качество воздуха в стране в скором будущем улучшится
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Власти Грузии запретят вывоз катализаторов автомобилей, которые уменьшают вредоносные выхлопы в воздух, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.
Глава правительства отметил, что за последние четыре года значительно загрязнился воздух в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других крупных городах. Главной причиной этого являются вредоносные выхлопы технически неисправных автомобилей, отметил премьер.
"Проблема катализаторов стала своеобразным бизнесом. Мы изучили этот вопрос и сказали, что необходимо приостановить экспорт катализаторов. Поэтому мы издадим отдельное постановление, и вывоз катализаторов из страны будет запрещен, потому что, к сожалению, печальная реальность такова: из автомобилей извлекают эту деталь и впоследствии продают за рубеж", – сказал Гарибашвили.
Премьер надеется, что результат такого решения не заставит себя ждать и качество воздуха в стране в скором будущем улучшится.
Автомобильный катализатор (или каталитический нейтрализатор выхлопных газов) – это специальный фильтр, который снижает концентрацию вредных веществ в отработавших газах.