https://sputnik-georgia.ru/20230612/vlasti-gruzii-zapretyat-vyvoz-katalizatorov-avtomobiley-278485717.html

Власти Грузии запретят вывоз катализаторов автомобилей

Власти Грузии запретят вывоз катализаторов автомобилей

Премьер надеется, что результат такого решения не заставит себя ждать и качество воздуха в стране в скором будущем улучшится 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T14:11+0400

2023-06-12T14:11+0400

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грузия

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департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Власти Грузии запретят вывоз катализаторов автомобилей, которые уменьшают вредоносные выхлопы в воздух, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.Глава правительства отметил, что за последние четыре года значительно загрязнился воздух в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других крупных городах. Главной причиной этого являются вредоносные выхлопы технически неисправных автомобилей, отметил премьер.Премьер надеется, что результат такого решения не заставит себя ждать и качество воздуха в стране в скором будущем улучшится.Автомобильный катализатор (или каталитический нейтрализатор выхлопных газов) – это специальный фильтр, который снижает концентрацию вредных веществ в отработавших газах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог