https://sputnik-georgia.ru/20230614/neobyknovennaya-rakushka-na-stantsii-metro-v-tbilisi---video-278570996.html

Необыкновенная ракушка на станции метро в Тбилиси – видео

Необыкновенная ракушка на станции метро в Тбилиси – видео

На перроне станции метро "Руставели" в Тбилиси, а если быть точнее, справа от входа, на третьем столбе на красном мраморе можно увидеть окаменелую раковину... 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T13:39+0400

2023-06-14T13:39+0400

2023-06-14T13:48+0400

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Издревле раковинам приписывали магическую силу. Считали, что они помогают человеку отгонять негативную энергию, укрепляют силу воли, приносят семейную идиллию и даже обладают способностью предотвращать конфликты и раздоры.Раковина из "тбилисского подземелья" "умеет" все. Во всяком случае в это верят те, кто в прошлом, будучи школьником или студентом, загадывал успешную сдачу экзамена. А некоторые даже на желаемую работу устраивались после традиционного ритуала: подошел, потер ракушку, загадал желание – и вуаля! Все получилось!

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