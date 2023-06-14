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Необыкновенная ракушка на станции метро в Тбилиси – видео
Необыкновенная ракушка на станции метро в Тбилиси – видео
На перроне станции метро "Руставели" в Тбилиси, а если быть точнее, справа от входа, на третьем столбе на красном мраморе можно увидеть окаменелую раковину... 14.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-14T13:39+0400
2023-06-14T13:39+0400
2023-06-14T13:48+0400
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Издревле раковинам приписывали магическую силу. Считали, что они помогают человеку отгонять негативную энергию, укрепляют силу воли, приносят семейную идиллию и даже обладают способностью предотвращать конфликты и раздоры.Раковина из "тбилисского подземелья" "умеет" все. Во всяком случае в это верят те, кто в прошлом, будучи школьником или студентом, загадывал успешную сдачу экзамена. А некоторые даже на желаемую работу устраивались после традиционного ритуала: подошел, потер ракушку, загадал желание – и вуаля! Все получилось!
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, общество, тбилиси, метро, тбилисский метрополитен, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, общество, тбилиси, метро, тбилисский метрополитен, видео
Необыкновенная ракушка на станции метро в Тбилиси – видео
13:39 14.06.2023 (обновлено: 13:48 14.06.2023)
На перроне станции метро "Руставели" в Тбилиси, а если быть точнее, справа от входа, на третьем столбе на красном мраморе можно увидеть окаменелую раковину возрастом около 80 миллионов лет. Именно так палеонтологи датируют эту окаменелость
Издревле раковинам приписывали магическую силу. Считали, что они помогают человеку отгонять негативную энергию, укрепляют силу воли, приносят семейную идиллию и даже обладают способностью предотвращать конфликты и раздоры.
Раковина из "тбилисского подземелья" "умеет" все. Во всяком случае в это верят те, кто в прошлом, будучи школьником или студентом, загадывал успешную сдачу экзамена. А некоторые даже на желаемую работу устраивались после традиционного ритуала: подошел, потер ракушку, загадал желание – и вуаля! Все получилось!