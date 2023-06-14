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Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
Экспорт составил 2,5 миллиарда долларов, что на 18,5% больше, чем в январе-мае 2022 года 14.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-14T09:01+0400
2023-06-14T09:01+0400
2023-06-14T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2023 года вырос почти на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 8,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 5,8 миллиарда долларов, что на 19,1% больше данных за январь-май 2022 года. Экспорт составил 2,5 миллиарда долларов, что на 18,5% больше, чем в январе-мае 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 3,4 миллиарда долларов, что на 19,5% больше аналогичного показателя за пять месяцев 2022 года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
Экспорт составил 2,5 миллиарда долларов, что на 18,5% больше, чем в январе-мае 2022 года
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2023 года вырос почти на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 8,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 5,8 миллиарда долларов, что на 19,1% больше данных за январь-май 2022 года.
Внешнеторговый оборот Грузии, январь-май 2023 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
2 500,3
18,5
Импорт
5 859,7
19,1
Всего
8 360,0
18,9
Экспорт составил 2,5 миллиарда долларов, что на 18,5% больше, чем в январе-мае 2022 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 3,4 миллиарда долларов, что на 19,5% больше аналогичного показателя за пять месяцев 2022 года.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом.
За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.