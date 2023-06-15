https://sputnik-georgia.ru/20230615/den-ustoychivoy-energetiki-proydet-v-tbilisi-278603269.html

День устойчивой энергетики пройдет в Тбилиси

День устойчивой энергетики пройдет в Тбилиси

Мероприятие, посвященное возобновляемым источниках энергии, будет интересно как взрослым, так и детям 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. День устойчивой энергетики Грузии пройдет в парке Деда эна в Тбилиси 23 июня, сообщают организаторы мероприятия.Мероприятие начнется в 14:00. Посетители смогут принять участие в познавательной, развлекательной и образовательной активностях о возобновляемых источниках энергии и энергоэффективности.Кроме того, участники мероприятия, смогут принять участие в ворк-шопах и научиться ежедневным практикам энергосбережения, а также ознакомиться с компаниями, производящими или продающими энергоэффективные технологии.Французская компания EDF готова инвестировать в "зеленую" энергию Грузии>>Дети смогут послушать интересные лекции, которые пробудят их любознательность и будут способствовать углублению природоохранных знаний, отмечают организаторыА также они смогут принять участие в интерактивных экспериментах, которые наглядно продемонстрируют преимущества энергосбережения и помогут повысить осведомленность о возобновляемых источниках энергии.Ведущей мероприятия будет певица Элене Каландадзе. В течение дня у гостей будет возможность послушать музыканта и композитора Эрекле Гецадзе. Мероприятие завершится музыкальным концертом группы 4D Monster Lobsters.Организаторы мероприятия – Сеть неправительственных природоохранных организации стран Южного Кавказа (CENN), представительство Евросоюза в Грузии и министерство экономики и устойчивого развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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