https://sputnik-georgia.ru/20230615/kurs-lari-dollar-278594634.html
Курс лари на четверг – 2,6153 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,6153 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0096 лари по отношению к доллару 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T09:20+0400
2023-06-15T09:20+0400
2023-06-15T09:20+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275667267_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_7918f780670d02771ee5de1862d2c1d3.jpg
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 июня в размере 2,6057 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0096 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275667267_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_1715b0f93c064b60f875b9b76947a0fc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на четверг – 2,6153 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0096 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 июня в размере 2,6057 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0096 лари по отношению к доллару.