https://sputnik-georgia.ru/20230616/kurs-lari-dollar-278630414.html

Курс лари на пятницу – 2,6118 GEL/$

Курс лари на пятницу – 2,6118 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0035 лари по отношению к доллару 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T09:20+0400

2023-06-16T09:20+0400

2023-06-16T10:05+0400

грузия

экономика

лари

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 июня в размере 2,6153 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0035 лари по отношению к доллару.

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