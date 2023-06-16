https://sputnik-georgia.ru/20230616/sotsproekty-bespretsedentnogo-masshtaba-realizuyut-v-adzharii--otchet-glavy-pravitelstva-278644638.html

Соцпроекты беспрецедентного масштаба реализуют в Аджарии – отчет главы правительства

Соцпроекты беспрецедентного масштаба реализуют в Аджарии – отчет главы правительства

Торнике Рижвадзе представил депутатам годовой отчет о проделанной работе 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T14:28+0400

2023-06-16T14:28+0400

2023-06-16T14:28+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе рассказал об успехах региона в разных сферах, о реализуемых и запланированных социальных проектах беспрецедентного масштаба.Рижвадзе выступил на весенней сессии Верховного совета Аджарии перед депутатами с годовым отчетом о проделанной в регионе работе в 2022-2023 годы. "Город мечты" в Батуми На территории будущего "Города мечты" в Батуми жители в течение многих лет жили в тяжелейших условиях. В феврале 2019 года было принято решение построить на этом месте жилой комплекс и обеспечить население достойными для жилья условиями.В Батуми в 2022-2023 годы начался второй этап строительства "Города мечты", на первом этапе квартиры получат 582 семьи. Масштабный социальный проект финансируется из бюджета Аджарской автономной республики, и его стоимость составляет 38,7 миллиона лари (около 15 миллионов долларов). Кроме того, по словам Рижвадзе, во всех районах Аджарии ведется строительство социальных домов. А также начата реализация государственной целевой программы "Батуми без аварийных домов", в рамках которой будет решена жилищная проблема трех тысяч семей. За отчетный период увеличено финансирование экомигрантов и семей, пострадавших от пожара. СпортВ регионе реализуются масштабные спортивные инфраструктурные проекты. Уже завершено строительство Батумского футбольного стадиона и Батумского универсального спортивного комплекса. Завершено строительство футбольного поля, соответствующего стандартам FIFA, в поселке Шуахеви. Строительство базы тяжелоатлетов в поселке Чакви находится на завершающей стадии. Кроме того, в Чакви ведется строительство регбийного стадиона. В горном поселении Горджоми строится спортзал. Начата реализация проекта футбольного стадиона "Мачахела", спорткомплекса "Кеди" и футбольного поля "Бетлеми". Кроме того, за отчетный период выросло финансирование спорта, спортивных федераций и спортсменов. Программа "Обновленные регионы" в Аджарии Программа "Обновленные регионы", рассчитанная на четыре года, стартовала в Грузии в апреле 2021 года. В рамках программы правительство Грузии планирует профинансировать проекты по улучшению инфраструктуры регионов и развить туризм. Первый этап программы обошелся государству в 500 миллионов лари и охватил 63 района Грузии. В рамках программы во всех районах Аджарии реализуются важные инфраструктурные проекты, в том числе активно развивается индустриальная зона Батуми. В целом в 2022-2023 годах построено и отремонтировано 13 мостов, уложено асфальтобетонное покрытие по 17 направлениям, устроено 200 искусственных сооружений. В Батуми провели берегоукрепительные работы.До 12 тысяч семей получат доступ к природному газу в рамках проекта газификации горной Аджарии. А новой инфраструктурой водоснабжения и канализации в регионе смогут воспользоваться 30 тысяч абонентов. На горнолыжном курорте Годердзи реализуется 28 инвестиционных проектов. ЗдравоохранениеВ сфере здравоохранения в Аджарии стартовали новые программы – начата реализация программы диагностики и лечения бесплодия, полностью финансируются онкологические операции и операции на сердце.Госпрограмма лечения от бесплодия в Грузии — у первой пары родился ребенок>>Кроме того, увеличилось финансирование трансплантации органов и дорогостоящего медикаментозного лечения. Значительно увеличилось финансирование лечения за границей.Увеличился бюджет и количество бенефициаров детских программ медико-социальной реабилитации. ОбразованиеВ Аджарии развивается образовательная инфраструктура. На данный момент ведется строительство и ремонт 80 школ, а также пяти художественных школ. Запланировано строительство нового общежития в Батуми, рассчитанного на одну тысячу студентов. Школа на тысячу учеников появится в Батуми>>Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что к концу 2026 года все государственные общеобразовательные учреждения будут исправны в инфраструктурном плане. Правительство Грузии осуществляет беспрецедентный проект, стоимость которого достигает 1 миллиарда лари (384 миллиона долларов) и предусматривает ремонт 800 школ по всей стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, аджария, батуми, торнике рижвадзе