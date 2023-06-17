https://sputnik-georgia.ru/20230617/kak-menyalsya-uroven-rozhdaemosti-v-gruzii-i-drugikh-stranakh-1991-2022-gg-278638337.html

Как менялся уровень рождаемости в Грузии и других странах: 1991-2022 гг.

Как менялся уровень рождаемости в Грузии и других странах: 1991-2022 гг.

Эксперты не раз говорили о том, что у Грузии серьезные демографические проблемы, что вызвано сокращением рождаемости и большой миграцией из страны 17.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-17T20:00+0400

2023-06-17T20:00+0400

2023-06-17T20:00+0400

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По прогнозам демографов, Грузию ждет еще больший спад рождаемости, так как в 1990-2000 годы в стране родилось вдвое меньше девочек, чем в 1980-1990 годы.В целом в большинстве регионов мира женщины рожают все меньше детей – снижается, в частности, показатель среднего числа детей у одной женщины. В 1990 году этот показатель составлял 3,2 ребенка на каждую женщину, сегодня в мире в среднем 2,3 ребенка на женщину.Уровень рождаемости при грубом подсчете определяется как фактическое число рождений на тысячу населения в течение одного года. Несколько более точным показателем является число рождений на тысячу женщин детородного возраста.В настоящее время страны ближнего зарубежья проходят демографическую яму 1990-х, преодолеть которую, по прогнозам, получится не ранее 2030 года.Демографическая яма – это появление диспропорций между количеством молодых людей и среднего возраста, а также мужчинами и женщинами. В 1990-е годы сократилось общее количество рожденных детей, уменьшилась доля матерей, рождавших второго, третьего ребенка и следующих по очередности детей. В инфоргафике Sputnik Казахстан вы узнаете, как менялся уровень рождаемости в странах бывшего СССР.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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