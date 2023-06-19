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Когда граждане Грузии смогут ездить в Армению по ID-картам – сделан еще один шаг
Когда граждане Грузии смогут ездить в Армению по ID-картам – сделан еще один шаг
Гражданам Армении и Грузии для пересечения границы не понадобятся заграничные паспорта 19.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-19T14:38+0400
2023-06-19T14:38+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Комиссия парламента Армении по внешним отношениям одобрила проект соглашения "О путешествиях граждан Армении и Грузии между двумя государствами без въездной визы", благодаря которому граждане обеих стран могут пересекать межгосударственную границу по ID-картам, сообщает Sputnik Армения.Соглашение между Арменией и Грузией подписано 12 января 2023 года. Грузия завершила процедуры по упрощению процесса пересечения границы с Арменией спустя 15 дней после подписания. А в МИД Армении в конце апреля заявили, что соглашение проходит внутригосударственные процедуры. После того, как соглашение вступит в силу, его положения будут опубликованы на сайте МИД.Граждане Армении и Грузии смогут пересекать межгосударственную границу по ID-картам и в течение 90 дней пребывать на территории страны.В настоящее время граждане обеих стран могут пересекать межгосударственную границу по заграничным паспортам без виз. Граждане Грузии могут находиться в Армении 180 дней в год. Для дальнейшего легального пребывания на территории страны необходимо обратиться в миграционную службу. Граждане Армении могут находиться в Грузии без визы сроком до 365 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, армения
Когда граждане Грузии смогут ездить в Армению по ID-картам – сделан еще один шаг
14:38 19.06.2023 (обновлено: 14:39 19.06.2023)
Гражданам Армении и Грузии для пересечения границы не понадобятся заграничные паспорта
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik.
Комиссия парламента Армении по внешним отношениям одобрила проект соглашения "О путешествиях граждан Армении и Грузии между двумя государствами без въездной визы", благодаря которому граждане обеих стран могут пересекать межгосударственную границу по ID-картам, сообщает Sputnik Армения
.
Соглашение между Арменией и Грузией подписано 12 января 2023 года. Грузия завершила процедуры по упрощению процесса пересечения границы с Арменией спустя 15 дней после подписания. А в МИД Армении в конце апреля заявили, что соглашение проходит внутригосударственные процедуры. После того, как соглашение вступит в силу, его положения будут опубликованы на сайте МИД.
Граждане Армении и Грузии смогут пересекать межгосударственную границу по ID-картам и в течение 90 дней пребывать на территории страны.
В настоящее время граждане обеих стран могут пересекать межгосударственную границу по заграничным паспортам без виз. Граждане Грузии могут находиться в Армении 180 дней в год. Для дальнейшего легального пребывания на территории страны необходимо обратиться в миграционную службу. Граждане Армении могут находиться в Грузии без визы сроком до 365 дней.