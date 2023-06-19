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Жители Тбилиси протестуют против жестокого обращения с животными – видео

Жители Тбилиси протестуют против жестокого обращения с животными – видео

Акция в защиту бездомных животных и против жестокого обращения с бродячими собаками и кошками прошла в центре Тбилиси у здания парламента страны. Смотрите в... 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T14:33+0400

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Многие участники протеста пришли на проспект Руставели в Тбилиси к зданию парламента Грузии со своими домашними питомцами. Акция проходила под лозунгами: "Остановите убийства домашних животных!", "Сегодня убили собаку, завтра ребенка?", "Тот, кто сегодня убил собаку, завтра убьет тебя!"Возмущение жителей Грузии вызвали участившиеся в последнее время случаи убийств и издевательств над бездомными животными в стране. Последним случаем стало убийство бездомной собаки на юге Грузии в городе Цалка, где мужчина из охотничьего ружья несколькими выстрелами убил пса, который лежал на улице.

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