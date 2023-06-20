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Культурная жизнь Грузии в цифрах

Культурная жизнь Грузии в цифрах

Национальная служба статистики Грузии обнародовала данные о музеях и театрах страны за 2022 год 20.06.2023, Sputnik Грузия

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По данным за 2022 год, в Грузии работали 52 театра, из них два – театры оперы и балета, 41 – драмы, музыкальной комедии и миниатюры, два – детские и юношеские, семь – театры кукол. Большинство театров находится в Тбилиси (51,9%), в Имерети (15,4%), а остальные 32,7% – в остальных регионах страны.В 2022 году в стране состоялось порядка 4 тысяч мероприятий, из них 256 – за городом, а 79 – за границей.Всего в Грузии состоялось 3 794 спектакля, что на 63,7% больше по сравнению с 2021 годом.Что касается музеев, то, по данным за 2022 год, в стране работали 252 музея, из них 98 – мемориальные, 71 – исторические (краеведческие), 24 – музеи искусств, 13 – музеи-заповедники, 2 – литературные, еще 44 – музеи другой направленности. В основном музеи находятся в Тбилиси (23,0%), в Имерети (15,9%) и в Кахети (13,5%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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