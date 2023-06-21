https://sputnik-georgia.ru/20230621/gruziya-dostigla-znachitelnykh-rezultatov-v-sfere-kiberbezopasnosti--premer-278787217.html

Грузия достигла значительных результатов в сфере кибербезопасности – премьер

Грузия достигла значительных результатов в сфере кибербезопасности – премьер

В ближайшие годы важность кибербезопасности еще больше возрастет, отметил Гарибашвили 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T16:16+0400

2023-06-21T16:16+0400

2023-06-21T16:16+0400

тбилиси

новости

грузия

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Грузия успешно сотрудничает с международными партнерами в сфере кибербезопасности и достигла значительных результатов в этом направлении, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Глава грузинского правительства 21 июня выступил на открытии второго по счету "Форума кибербезопасности Грузии 2023". Премьер выразил надежду, что форум будет способствовать профессиональному и основательному рассмотрению вопросов кибербезопасности. В стране функционируют ведомства, наделенные четко делегированными полномочиями и укомплектованные квалифицированными кадрами, над усилением возможностей которых постоянно работает правительство, отметил премьер. Премьер Грузии рассказал о вызовах кибербезопасности >>Глава грузинского правительства также подчеркнул, что в направлении укрепления возможностей кибербезопасности страна успешно сотрудничает со стратегическими партнерами – с США, Великобританией, а также со странами-членами ЕС и НАТО. "В нашей стране также развивается образовательно-исследовательское направление в области кибербезопасности, благодаря чему мы можем идти в ногу с передовыми технологическими изменениями", – отметил Гарибашвили. По его словам, совместные усилия государства и частного сектора в направлении цифровой трансформации и технологического развития являются залогом лучшего, более безопасного будущего для страны.Как отметил Гарибашвили, в ближайшие годы важность кибербезопасности еще больше возрастет. "Все мы прекрасно знаем, что это уже один из главных вызовов XXI века и, безусловно, с нашей стороны возрастет еще больше усилий и внимания", – заявил Гарибашвили. По словам премьера, для обсуждения данных вопросов очень важна работа таких форумов кибербезопасности. Гарибашвили поблагодарил организаторов мероприятия и от имени правительства подтвердил готовность к сотрудничеству. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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