https://sputnik-georgia.ru/20230621/kto-zainteresovan-v-uvelichenii-propusknoy-sposobnosti-verkhnego-larsa--otvet-davydova-278829108.html

Кто заинтересован в увеличении пропускной способности "Верхнего Ларса"? – ответ Давыдова

Кто заинтересован в увеличении пропускной способности "Верхнего Ларса"? – ответ Давыдова

Все бывшие страны Советского Союза, в том числе Грузия, заинтересованы в увеличении пропускной способности МАПП "Верхний Ларс" 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T22:36+0400

2023-06-21T22:36+0400

2023-06-21T22:36+0400

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Об этом заявил журналистам врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов в ходе посещения пункта пропуска в ходе рабочего визита в Северную Осетию 21 июня."Мы на 22 километре создали особые условия, специально для армянских машин, потому что это действительно товары Евразийского союза, они должны перемещаться как можно быстрее, с минимальными формальностями, поэтому это Армения. Это Грузия, которая с нами торгует вполне успешно. Это, конечно, Турция, это все те транзитные грузы. В этой дороге, на самом деле, заинтересованы все бывшие страны Советского Союза. Это и Казахстан, и Узбекистан, и Кыргызия... арабский регион, думаю, будет подтягиваться тоже. Это неотъемлемая часть коридора Север-Юг... Стратегическая задача правительства – развивать этот коридор", – заявил Давыдов.МАПП "Верхний Ларс" – единственный действующий на сегодняшний день погранпереход, связывающий Россию с Арменией, Грузией и другими странами ближнего и дальнего зарубежья. После запуска 15 июня этого года дополнительных линий контроля для грузового транспорта ежесуточно погранпереход пропускает в среднем около 1 200 грузовых транспортных средств, в то время как до реконструкции – менее одной тысячи.Таможенники на "Верхнем Ларсе" установили рекорд 19 июня, оформив в обоих направлениях 1 322 большегруза, это на 15% выше среднесуточного количества.По данным ФТС России, в результате комплекса мер за последние пять лет пропускная способность "Верхнего Ларса" возросла на 50%: с 665 до 989 транспортных средств, а в связи с началом использования дополнительных линий – практически до 1 200 грузовых автомобилей в сутки. До реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно. На сегодняшний день функционируют 39 полос: 12 для грузового транспорта, 2 для автобусов, 1 резервная и 24 для легковых автомобилей.

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