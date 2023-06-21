https://sputnik-georgia.ru/20230621/rossiyskie-tpp-k-granitsam-gruzii-i-azerbaydzhana-samye-vysokopropusknye--davydov-278828584.html

"Гигантский скачок" - глава ФТС РФ об увеличении пропускной способности "Верхнего Ларса"

"Гигантский скачок" - глава ФТС РФ об увеличении пропускной способности "Верхнего Ларса"

Увеличение общего количества полос движения для транспорта в пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией до 39, является гигантским скачком 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T22:16+0400

2023-06-21T22:16+0400

2023-06-21T22:25+0400

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

грузия

россия

азербайджан

северная осетия

верхний ларс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/15/278828152_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b11a2e1a6bc54df02c47c7f843ebffb8.jpg

Об этом заявил журналистам врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов в ходе посещения пункта пропуска в ходе рабочего визита в Северную Осетию 21 июня."Кавказская граница сейчас - это максимальная пропускная способность из всех отрезков российской границы для автомобилей. То есть азербайджанский участок дает где-то тысячу, плюс эти три пункта пропуска, и мы вышли на Верхнем Ларсе на 1 300 автомобилей. То есть 2 300 машин, грузовых, в двух направлениях. Это гигантский скачок на самом деле. Это скачок в разы по кавказскому направлению", - сказал Давыдов.МАПП "Верхний Ларс" – единственный действующий на сегодняшний день погранпереход, связывающий Россию с Арменией, Грузией и другими странами ближнего и дальнего зарубежья. После запуска 15 июня этого года дополнительных линий контроля для грузового транспорта ежесуточно погранпереход пропускает в среднем около 1 200 грузовых транспортных средств, в то время как до реконструкции – менее одной тысячи.Таможенники на "Верхнем Ларсе" установили рекорд 19 июня, оформив в обоих направлениях 1 322 большегруза, это на 15% выше среднесуточного количества.По данным ФТС России, в результате комплекса мер за последние пять лет пропускная способность "Верхнего Ларса" возросла на 50%: с 665 до 989 транспортных средств, а в связи с началом использования дополнительных линий – практически до 1 200 грузовых автомобилей в сутки. До реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно. На сегодняшний день функционируют 39 полос: 12 для грузового транспорта, 2 для автобусов, 1 резервная и 24 для легковых автомобилей.

азербайджан

северная осетия

верхний ларс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, россия, азербайджан, северная осетия, верхний ларс, видео