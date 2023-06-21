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"Гигантский скачок" - глава ФТС РФ об увеличении пропускной способности "Верхнего Ларса"
"Гигантский скачок" - глава ФТС РФ об увеличении пропускной способности "Верхнего Ларса"
Увеличение общего количества полос движения для транспорта в пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией до 39, является гигантским скачком 21.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-21T22:16+0400
2023-06-21T22:16+0400
2023-06-21T22:25+0400
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Об этом заявил журналистам врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов в ходе посещения пункта пропуска в ходе рабочего визита в Северную Осетию 21 июня."Кавказская граница сейчас - это максимальная пропускная способность из всех отрезков российской границы для автомобилей. То есть азербайджанский участок дает где-то тысячу, плюс эти три пункта пропуска, и мы вышли на Верхнем Ларсе на 1 300 автомобилей. То есть 2 300 машин, грузовых, в двух направлениях. Это гигантский скачок на самом деле. Это скачок в разы по кавказскому направлению", - сказал Давыдов.МАПП "Верхний Ларс" – единственный действующий на сегодняшний день погранпереход, связывающий Россию с Арменией, Грузией и другими странами ближнего и дальнего зарубежья. После запуска 15 июня этого года дополнительных линий контроля для грузового транспорта ежесуточно погранпереход пропускает в среднем около 1 200 грузовых транспортных средств, в то время как до реконструкции – менее одной тысячи.Таможенники на "Верхнем Ларсе" установили рекорд 19 июня, оформив в обоих направлениях 1 322 большегруза, это на 15% выше среднесуточного количества.По данным ФТС России, в результате комплекса мер за последние пять лет пропускная способность "Верхнего Ларса" возросла на 50%: с 665 до 989 транспортных средств, а в связи с началом использования дополнительных линий – практически до 1 200 грузовых автомобилей в сутки. До реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно. На сегодняшний день функционируют 39 полос: 12 для грузового транспорта, 2 для автобусов, 1 резервная и 24 для легковых автомобилей.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, россия, азербайджан, северная осетия, верхний ларс, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, россия, азербайджан, северная осетия, верхний ларс, видео
"Гигантский скачок" - глава ФТС РФ об увеличении пропускной способности "Верхнего Ларса"
22:16 21.06.2023 (обновлено: 22:25 21.06.2023)
Увеличение общего количества полос движения для транспорта в пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией до 39, является гигантским скачком
Об этом заявил журналистам врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов в ходе посещения пункта пропуска в ходе рабочего визита в Северную Осетию 21 июня.
"Кавказская граница сейчас - это максимальная пропускная способность из всех отрезков российской границы для автомобилей. То есть азербайджанский участок дает где-то тысячу, плюс эти три пункта пропуска, и мы вышли на Верхнем Ларсе на 1 300 автомобилей. То есть 2 300 машин, грузовых, в двух направлениях. Это гигантский скачок на самом деле. Это скачок в разы по кавказскому направлению", - сказал Давыдов.
МАПП "Верхний Ларс" – единственный действующий на сегодняшний день погранпереход, связывающий Россию с Арменией, Грузией и другими странами ближнего и дальнего зарубежья. После запуска 15 июня этого года дополнительных линий контроля для грузового транспорта ежесуточно погранпереход пропускает в среднем около 1 200 грузовых транспортных средств, в то время как до реконструкции – менее одной тысячи.
Таможенники на "Верхнем Ларсе" установили рекорд 19 июня, оформив в обоих направлениях 1 322 большегруза, это на 15% выше среднесуточного количества.
По данным ФТС России, в результате комплекса мер за последние пять лет пропускная способность "Верхнего Ларса" возросла на 50%: с 665 до 989 транспортных средств, а в связи с началом использования дополнительных линий – практически до 1 200 грузовых автомобилей в сутки. До реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно. На сегодняшний день функционируют 39 полос: 12 для грузового транспорта, 2 для автобусов, 1 резервная и 24 для легковых автомобилей.