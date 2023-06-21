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Шахтеры из Чиатура протестуют в Тбилиси: они хотят повышения зарплат – фото
Шахтеры из Чиатура протестуют в Тбилиси: они хотят повышения зарплат – фото
В столице Грузии уже третий день продолжается акция протеста шахтеров из Чиатура. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как они добиваются выполнения своего... 21.06.2023, Sputnik Грузия
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Шахтеры митингуют у здания парламента Грузии, поставили там палатки, а еще проводят шествия по центральным улицам города.
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мультимедиа, шахтеры, чиатура, акции протеста, общество, новости, тбилиси, фото, новости грузии в фотографиях, фотография, фотоленты
мультимедиа, шахтеры, чиатура, акции протеста, общество, новости, тбилиси, фото, новости грузии в фотографиях, фотография, фотоленты

Шахтеры из Чиатура протестуют в Тбилиси: они хотят повышения зарплат – фото

13:47 21.06.2023 (обновлено: 13:57 21.06.2023)
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В столице Грузии уже третий день продолжается акция протеста шахтеров из Чиатура. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как они добиваются выполнения своего требования о повышении зарплат.
Шахтеры митингуют у здания парламента Грузии, поставили там палатки, а еще проводят шествия по центральным улицам города.
© photo: Sputnik / Stringer

Как донести свои требования до всего грузинского общества?

Как донести свои требования до всего грузинского общества? - Sputnik Грузия
1/14
© photo: Sputnik / Stringer

Как донести свои требования до всего грузинского общества?

© photo: Sputnik / Stringer

Шахтеры из Чиатура не только начали проводить акции протеста в центре Тбилиси, но и устроили шествие.

Шахтеры из Чиатура не только начали проводить акции протеста в центре Тбилиси, но и устроили шествие. - Sputnik Грузия
2/14
© photo: Sputnik / Stringer

Шахтеры из Чиатура не только начали проводить акции протеста в центре Тбилиси, но и устроили шествие.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники шествия прошли по центральным улицам столицы Грузии. Полиция сопровождала их, не мешая акции.

Участники шествия прошли по центральным улицам столицы Грузии. Полиция сопровождала их, не мешая акции. - Sputnik Грузия
3/14
© photo: Sputnik / Stringer

Участники шествия прошли по центральным улицам столицы Грузии. Полиция сопровождала их, не мешая акции.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции протестовали у офиса компании Georgian Manganese Holding.

Участники акции протестовали у офиса компании Georgian Manganese Holding. - Sputnik Грузия
4/14
© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции протестовали у офиса компании Georgian Manganese Holding.

© photo: Sputnik / Stringer

Горняки требуют увеличить им зарплаты на 20%. В то же время руководство компании пока согласно поднять им зарплаты лишь на 5%.

Горняки требуют увеличить им зарплаты на 20%. В то же время руководство компании пока согласно поднять им зарплаты лишь на 5%. - Sputnik Грузия
5/14
© photo: Sputnik / Stringer

Горняки требуют увеличить им зарплаты на 20%. В то же время руководство компании пока согласно поднять им зарплаты лишь на 5%.

© photo: Sputnik / Stringer

Забастовка горняков в Чиатура продолжается уже 15 дней. Производство полностью приостановлено.

Забастовка горняков в Чиатура продолжается уже 15 дней. Производство полностью приостановлено. - Sputnik Грузия
6/14
© photo: Sputnik / Stringer

Забастовка горняков в Чиатура продолжается уже 15 дней. Производство полностью приостановлено.

© photo: Sputnik / Stringer

Горняки также объявили бессрочную голодовку, пока их требование не будет выполнено.

Горняки также объявили бессрочную голодовку, пока их требование не будет выполнено. - Sputnik Грузия
7/14
© photo: Sputnik / Stringer

Горняки также объявили бессрочную голодовку, пока их требование не будет выполнено.

© photo: Sputnik / Stringer

Как заявляют протестующие, они добиваются повышения зарплат на 20 процентов еще с 2019 года.

Как заявляют протестующие, они добиваются повышения зарплат на 20 процентов еще с 2019 года. - Sputnik Грузия
8/14
© photo: Sputnik / Stringer

Как заявляют протестующие, они добиваются повышения зарплат на 20 процентов еще с 2019 года.

© photo: Sputnik / Stringer

Однако руководство компании утверждает, что у Georgian Manganese Holding нет такой возможности.

Однако руководство компании утверждает, что у Georgian Manganese Holding нет такой возможности. - Sputnik Грузия
9/14
© photo: Sputnik / Stringer

Однако руководство компании утверждает, что у Georgian Manganese Holding нет такой возможности.

© photo: Sputnik / Stringer

Дирекция даже готова провести аудит, чтобы доказать шахтерам, что не может увеличить им зарплату, так как компания работает в убыток.

Дирекция даже готова провести аудит, чтобы доказать шахтерам, что не может увеличить им зарплату, так как компания работает в убыток. - Sputnik Грузия
10/14
© photo: Sputnik / Stringer

Дирекция даже готова провести аудит, чтобы доказать шахтерам, что не может увеличить им зарплату, так как компания работает в убыток.

© photo: Sputnik / Stringer

За последние дни акция горняков у парламента стала чуть ли не "традиционной". Каждый день шахтеры проводят там митинг.

За последние дни акция горняков у парламента стала чуть ли не &quot;традиционной&quot;. Каждый день шахтеры проводят там митинг. - Sputnik Грузия
11/14
© photo: Sputnik / Stringer

За последние дни акция горняков у парламента стала чуть ли не "традиционной". Каждый день шахтеры проводят там митинг.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции заявляют, что так просто они не разойдутся.

Участники акции заявляют, что так просто они не разойдутся. - Sputnik Грузия
12/14
© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции заявляют, что так просто они не разойдутся.

© photo: Sputnik / Stringer

Шахтеры уже установили палатки у здания парламента.

Шахтеры уже установили палатки у здания парламента. - Sputnik Грузия
13/14
© photo: Sputnik / Stringer

Шахтеры уже установили палатки у здания парламента.

© photo: Sputnik / Stringer

Причиной забастовки шахтеров стал переход на новый график работы с двухсменного 12-часового на трехсменный 8-часовой. По словам руководства Georgian Manganese Holding, решение было принято из-за снижения спроса и низких цен на ферросплавы на рынке.

Причиной забастовки шахтеров стал переход на новый график работы с двухсменного 12-часового на трехсменный 8-часовой. По словам руководства Georgian Manganese Holding, решение было принято из-за снижения спроса и низких цен на ферросплавы на рынке. - Sputnik Грузия
14/14
© photo: Sputnik / Stringer

Причиной забастовки шахтеров стал переход на новый график работы с двухсменного 12-часового на трехсменный 8-часовой. По словам руководства Georgian Manganese Holding, решение было принято из-за снижения спроса и низких цен на ферросплавы на рынке.

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