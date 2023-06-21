Шахтеры из Чиатура протестуют в Тбилиси: они хотят повышения зарплат – фото
Как донести свои требования до всего грузинского общества?
Как донести свои требования до всего грузинского общества?
Шахтеры из Чиатура не только начали проводить акции протеста в центре Тбилиси, но и устроили шествие.
Шахтеры из Чиатура не только начали проводить акции протеста в центре Тбилиси, но и устроили шествие.
Участники шествия прошли по центральным улицам столицы Грузии. Полиция сопровождала их, не мешая акции.
Участники шествия прошли по центральным улицам столицы Грузии. Полиция сопровождала их, не мешая акции.
Участники акции протестовали у офиса компании Georgian Manganese Holding.
Участники акции протестовали у офиса компании Georgian Manganese Holding.
Горняки требуют увеличить им зарплаты на 20%. В то же время руководство компании пока согласно поднять им зарплаты лишь на 5%.
Горняки требуют увеличить им зарплаты на 20%. В то же время руководство компании пока согласно поднять им зарплаты лишь на 5%.
Забастовка горняков в Чиатура продолжается уже 15 дней. Производство полностью приостановлено.
Забастовка горняков в Чиатура продолжается уже 15 дней. Производство полностью приостановлено.
Горняки также объявили бессрочную голодовку, пока их требование не будет выполнено.
Горняки также объявили бессрочную голодовку, пока их требование не будет выполнено.
Как заявляют протестующие, они добиваются повышения зарплат на 20 процентов еще с 2019 года.
Как заявляют протестующие, они добиваются повышения зарплат на 20 процентов еще с 2019 года.
Однако руководство компании утверждает, что у Georgian Manganese Holding нет такой возможности.
Однако руководство компании утверждает, что у Georgian Manganese Holding нет такой возможности.
Дирекция даже готова провести аудит, чтобы доказать шахтерам, что не может увеличить им зарплату, так как компания работает в убыток.
Дирекция даже готова провести аудит, чтобы доказать шахтерам, что не может увеличить им зарплату, так как компания работает в убыток.
За последние дни акция горняков у парламента стала чуть ли не "традиционной". Каждый день шахтеры проводят там митинг.
За последние дни акция горняков у парламента стала чуть ли не "традиционной". Каждый день шахтеры проводят там митинг.
Участники акции заявляют, что так просто они не разойдутся.
Участники акции заявляют, что так просто они не разойдутся.
Шахтеры уже установили палатки у здания парламента.
Шахтеры уже установили палатки у здания парламента.
Причиной забастовки шахтеров стал переход на новый график работы с двухсменного 12-часового на трехсменный 8-часовой. По словам руководства Georgian Manganese Holding, решение было принято из-за снижения спроса и низких цен на ферросплавы на рынке.
Причиной забастовки шахтеров стал переход на новый график работы с двухсменного 12-часового на трехсменный 8-часовой. По словам руководства Georgian Manganese Holding, решение было принято из-за снижения спроса и низких цен на ферросплавы на рынке.