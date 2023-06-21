https://sputnik-georgia.ru/20230621/shakhtery-iz-chiatura-protestuyut-v-tbilisi-oni-khotyat-povysheniya-zarplat---foto-278783267.html

Шахтеры из Чиатура протестуют в Тбилиси: они хотят повышения зарплат – фото

Шахтеры из Чиатура протестуют в Тбилиси: они хотят повышения зарплат – фото

В столице Грузии уже третий день продолжается акция протеста шахтеров из Чиатура. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как они добиваются выполнения своего... 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T13:47+0400

2023-06-21T13:47+0400

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Шахтеры митингуют у здания парламента Грузии, поставили там палатки, а еще проводят шествия по центральным улицам города.

чиатура

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