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Достопримечательности Тбилиси: парк Дэда Эна и его история – фото
Достопримечательности Тбилиси: парк Дэда Эна и его история – фото
Парк Дэда Эна – один из популярных и известных парков в столице Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как сегодня выглядит эта городская... 22.06.2023, Sputnik Грузия
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Парк Дэда Эна находится в самом центре Тбилиси, на набережной реки Кура, рядом расположен Дом Юстиции. С другой стороны находится Сухой мост, где на блошином рынке жители города торгуют разными вещами и сувенирами.
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фотография, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, парк, фото

Достопримечательности Тбилиси: парк Дэда Эна и его история – фото

15:13 22.06.2023 (обновлено: 15:32 22.06.2023)
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Парк Дэда Эна – один из популярных и известных парков в столице Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как сегодня выглядит эта городская достопримечательность.
Парк Дэда Эна находится в самом центре Тбилиси, на набережной реки Кура, рядом расположен Дом Юстиции. С другой стороны находится Сухой мост, где на блошином рынке жители города торгуют разными вещами и сувенирами.
© photo: Sputnik / Stringer

История этого парка связана с борьбой за сохранение статуса грузинского языка как государственного.

История этого парка связана с борьбой за сохранение статуса грузинского языка как государственного. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

История этого парка связана с борьбой за сохранение статуса грузинского языка как государственного.

© photo: Sputnik / Stringer

В 1977 году Верховный Совет Грузинской ССР разработал план новой Конституции республики. В отличие от Конституции Грузии 1936 года, в новом документе грузинский язык больше не был объявлен государственным языком.

В 1977 году Верховный Совет Грузинской ССР разработал план новой Конституции республики. В отличие от Конституции Грузии 1936 года, в новом документе грузинский язык больше не был объявлен государственным языком. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

В 1977 году Верховный Совет Грузинской ССР разработал план новой Конституции республики. В отличие от Конституции Грузии 1936 года, в новом документе грузинский язык больше не был объявлен государственным языком.

© photo: Sputnik / Stringer

После этого в Грузии начались акции протеста. 14 апреля 1978 года в парке состоялся большой митинг с требованием сохранения статуса языка.

После этого в Грузии начались акции протеста. 14 апреля 1978 года в парке состоялся большой митинг с требованием сохранения статуса языка. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

После этого в Грузии начались акции протеста. 14 апреля 1978 года в парке состоялся большой митинг с требованием сохранения статуса языка.

© photo: Sputnik / Stringer

В результате многотысячных акций протеста грузинский язык сохранил за собой статус государственного.

В результате многотысячных акций протеста грузинский язык сохранил за собой статус государственного. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

В результате многотысячных акций протеста грузинский язык сохранил за собой статус государственного.

© photo: Sputnik / Stringer

Чтобы ознаменовать это событие, в парке был установлен памятник родному языку Деда Эна, а 14 апреля был объявлен Днем родного языка.

Чтобы ознаменовать это событие, в парке был установлен памятник родному языку Деда Эна, а 14 апреля был объявлен Днем родного языка. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Чтобы ознаменовать это событие, в парке был установлен памятник родному языку Деда Эна, а 14 апреля был объявлен Днем родного языка.

© photo: Sputnik / Stringer

"Дэда эна" в переводе означает "родная речь". В 1865 году Якоб Гогебашвили издал для детей книгу с таким названием, чтобы они обучались родному языку.

&quot;Дэда эна&quot; в переводе означает &quot;родная речь&quot;. В 1865 году Якоб Гогебашвили издал для детей книгу с таким названием, чтобы они обучались родному языку. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

"Дэда эна" в переводе означает "родная речь". В 1865 году Якоб Гогебашвили издал для детей книгу с таким названием, чтобы они обучались родному языку.

© photo: Sputnik / Stringer

Книга "Дэда эна" Якоба Гогебашвили использовалась для обучения детей грузинскому языку более 150 лет.

Книга &quot;Дэда эна&quot; Якоба Гогебашвили использовалась для обучения детей грузинскому языку более 150 лет. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Книга "Дэда эна" Якоба Гогебашвили использовалась для обучения детей грузинскому языку более 150 лет.

© photo: Sputnik / Stringer

Сегодня территория парка Дэда Эна полностью благоустроена.

Сегодня территория парка Дэда Эна полностью благоустроена. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Сегодня территория парка Дэда Эна полностью благоустроена.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут множество мест отдыха, люди могут прилечь на травку или расположиться на таких скамейках.

Тут множество мест отдыха, люди могут прилечь на травку или расположиться на таких скамейках. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Тут множество мест отдыха, люди могут прилечь на травку или расположиться на таких скамейках.

© photo: Sputnik / Stringer

Повсюду установлены видеокамеры, посредством которых ведется наблюдение за ситуацией в парке и безопасностью посетителей.

Повсюду установлены видеокамеры, посредством которых ведется наблюдение за ситуацией в парке и безопасностью посетителей. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Повсюду установлены видеокамеры, посредством которых ведется наблюдение за ситуацией в парке и безопасностью посетителей.

© photo: Sputnik / Stringer

На территории парка есть детская площадка и места для игр.

На территории парка есть детская площадка и места для игр. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

На территории парка есть детская площадка и места для игр.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут же – площадка для выгула и обучения собак.

Тут же – площадка для выгула и обучения собак. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Тут же – площадка для выгула и обучения собак.

© photo: Sputnik / Stringer

В парке Дэда Эна находится и скейт-парк.

В парке Дэда Эна находится и скейт-парк. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

В парке Дэда Эна находится и скейт-парк.

© photo: Sputnik / Stringer

Рядом с парком Дэда Эна расположен Дом Юстиции и огромная парковка для автомобилей.

Рядом с парком Дэда Эна расположен Дом Юстиции и огромная парковка для автомобилей. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Рядом с парком Дэда Эна расположен Дом Юстиции и огромная парковка для автомобилей.

© photo: Sputnik / Stringer

Сегодня парк Дэда Эна – одно из популярных мест отдыха в центре столицы Грузии.

Сегодня парк Дэда Эна – одно из популярных мест отдыха в центре столицы Грузии. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Сегодня парк Дэда Эна – одно из популярных мест отдыха в центре столицы Грузии.

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