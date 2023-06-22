Достопримечательности Тбилиси: парк Дэда Эна и его история – фото
История этого парка связана с борьбой за сохранение статуса грузинского языка как государственного.
История этого парка связана с борьбой за сохранение статуса грузинского языка как государственного.
В 1977 году Верховный Совет Грузинской ССР разработал план новой Конституции республики. В отличие от Конституции Грузии 1936 года, в новом документе грузинский язык больше не был объявлен государственным языком.
В 1977 году Верховный Совет Грузинской ССР разработал план новой Конституции республики. В отличие от Конституции Грузии 1936 года, в новом документе грузинский язык больше не был объявлен государственным языком.
После этого в Грузии начались акции протеста. 14 апреля 1978 года в парке состоялся большой митинг с требованием сохранения статуса языка.
После этого в Грузии начались акции протеста. 14 апреля 1978 года в парке состоялся большой митинг с требованием сохранения статуса языка.
В результате многотысячных акций протеста грузинский язык сохранил за собой статус государственного.
В результате многотысячных акций протеста грузинский язык сохранил за собой статус государственного.
Чтобы ознаменовать это событие, в парке был установлен памятник родному языку Деда Эна, а 14 апреля был объявлен Днем родного языка.
Чтобы ознаменовать это событие, в парке был установлен памятник родному языку Деда Эна, а 14 апреля был объявлен Днем родного языка.
"Дэда эна" в переводе означает "родная речь". В 1865 году Якоб Гогебашвили издал для детей книгу с таким названием, чтобы они обучались родному языку.
"Дэда эна" в переводе означает "родная речь". В 1865 году Якоб Гогебашвили издал для детей книгу с таким названием, чтобы они обучались родному языку.
Книга "Дэда эна" Якоба Гогебашвили использовалась для обучения детей грузинскому языку более 150 лет.
Книга "Дэда эна" Якоба Гогебашвили использовалась для обучения детей грузинскому языку более 150 лет.
Сегодня территория парка Дэда Эна полностью благоустроена.
Сегодня территория парка Дэда Эна полностью благоустроена.
Тут множество мест отдыха, люди могут прилечь на травку или расположиться на таких скамейках.
Тут множество мест отдыха, люди могут прилечь на травку или расположиться на таких скамейках.
Повсюду установлены видеокамеры, посредством которых ведется наблюдение за ситуацией в парке и безопасностью посетителей.
Повсюду установлены видеокамеры, посредством которых ведется наблюдение за ситуацией в парке и безопасностью посетителей.
На территории парка есть детская площадка и места для игр.
На территории парка есть детская площадка и места для игр.
Тут же – площадка для выгула и обучения собак.
Тут же – площадка для выгула и обучения собак.
В парке Дэда Эна находится и скейт-парк.
В парке Дэда Эна находится и скейт-парк.
Рядом с парком Дэда Эна расположен Дом Юстиции и огромная парковка для автомобилей.
Рядом с парком Дэда Эна расположен Дом Юстиции и огромная парковка для автомобилей.
Сегодня парк Дэда Эна – одно из популярных мест отдыха в центре столицы Грузии.
Сегодня парк Дэда Эна – одно из популярных мест отдыха в центре столицы Грузии.