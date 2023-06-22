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Достопримечательности Тбилиси: парк Дэда Эна и его история – фото

Достопримечательности Тбилиси: парк Дэда Эна и его история – фото

Парк Дэда Эна – один из популярных и известных парков в столице Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как сегодня выглядит эта городская... 22.06.2023, Sputnik Грузия

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Парк Дэда Эна находится в самом центре Тбилиси, на набережной реки Кура, рядом расположен Дом Юстиции. С другой стороны находится Сухой мост, где на блошином рынке жители города торгуют разными вещами и сувенирами.

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