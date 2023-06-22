https://sputnik-georgia.ru/20230622/rikotskiy-pereval-zakryt-iz-za-soshedshego-opolznya-278832940.html

Рикотский перевал закрыт из-за сошедшего оползня

Рикотский перевал закрыт из-за сошедшего оползня

В настоящее время ведутся очистительные работы, чтобы в кратчайшие сроки восстановить автомобильное движение 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T09:39+0400

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рикотский перевал

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ТБИЛИСИ, 22 июн— Sputnik. Оползень стал причиной закрытия Рикотского перевала, соединяющего Западную и Восточную Грузию, сообщили в Департаменте автомобильных дорог. В результате сильных дождей оползень сошел в нескольких местах на 169км участке автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, что и создало проблемы автомобильному движению. На данный момент активно идут очистительные работы, чтобы в кратчайшие сроки восстановить движение. Перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня. Первичный результат исследования 10 апреля позволил восстановить движение на магистрали со специальным режимом: днем – пассажирский транспорт и легковые автомобили, а ночью – грузовики. Открыли его с началом летнего сезона. Рикотский перевал Дорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. Завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года. Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, западная грузия, восточная грузия, департамент автомобильных дорог, рикотский перевал