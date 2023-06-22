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Взрыв в Париже – что известно о пострадавших

Взрыв в Париже – что известно о пострадавших

Известно о 37 пострадавших в результате взрыв в Американской академии Парижа 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T11:41+0400

2023-06-22T11:41+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Четыре человека, пострадавшие накануне в результате взрыва в Париже, остаются в критическом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Franceinfo. Взрыв произошел в Париже вечером 21 июня. Префект Парижа Лоран Нуньес подтвердил, что инцидент произошел в здании Американской академии. По его словам, взрыв спровоцировал сильный пожар и обрушение одного из зданий. Во многих соседних домах выбило стекла. Жителей двух ближайших домов эвакуировали.Еще два человека до сих пор числятся пропавшими без вести, уточняет телеканал. Власти продолжают выяснять причину взрыва.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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