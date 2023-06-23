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Когда в Грузии распогодится? Прогноз синоптиков
Когда в Грузии распогодится? Прогноз синоптиков
К концу недели в Грузии ожидается прекращение осадков 23.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-23T15:26+0400
2023-06-23T15:26+0400
2023-06-23T15:28+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Дождливая и облачная погода сохранится в Грузии до 24 июня включительно, после в большинстве районов страны прояснится, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Уже 25-26 июня по стране ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до 28-33 градусов тепла. В Тбилиси распогодится уже с 24 числа. Температура воздуха прогреется до 29-31 градуса тепла. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
Когда в Грузии распогодится? Прогноз синоптиков
15:26 23.06.2023 (обновлено: 15:28 23.06.2023)
К концу недели в Грузии ожидается прекращение осадков
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Дождливая и облачная погода сохранится в Грузии до 24 июня включительно, после в большинстве районов страны прояснится, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Уже 25-26 июня по стране ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до 28-33 градусов тепла.
В Тбилиси распогодится уже с 24 числа. Температура воздуха прогреется до 29-31 градуса тепла.