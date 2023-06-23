https://sputnik-georgia.ru/20230623/kogda-v-gruzii-raspogoditsya-prognoz-sinoptikov-278877554.html

Когда в Грузии распогодится? Прогноз синоптиков

Когда в Грузии распогодится? Прогноз синоптиков

К концу недели в Грузии ожидается прекращение осадков 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T15:26+0400

2023-06-23T15:26+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Дождливая и облачная погода сохранится в Грузии до 24 июня включительно, после в большинстве районов страны прояснится, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Уже 25-26 июня по стране ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до 28-33 градусов тепла. В Тбилиси распогодится уже с 24 числа. Температура воздуха прогреется до 29-31 градуса тепла. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды