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Новые проекты и перспективы: премьер Казахстана назвал Грузию важным партнером

Новые проекты и перспективы: премьер Казахстана назвал Грузию важным партнером

Премьеры двух стран рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества и новые перспективные проекты 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T14:24+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Грузия является важным политическим и экономическим партнером для Казахстана на Южном Кавказе, заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, выступая на совместной пресс-конференции с его грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили. Алихан Смаилов в составе делегации прибыл в Тбилиси 22 июня с официальным визитом. В пятницу главы правительств двух стран провели переговоры как тет-а-тет, так и в расширенном формате, после чего сделали совместное заявление для СМИ. Как отметил Смаилов, на встрече с грузинским коллегой были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества и новые перспективные проекты. В первую очередь, стороны обсудили растущий торговый оборот и перспективы расширения номенклатуры продукции. "В прошлом году объем товарооборота увеличится в семь раз и превысил 600 миллионов долларов. Это очень хороший показатель. С целью его дальнейшего увеличения мы договорились, что максимально используем формат межправительственной комиссии", - отметил Смаилов. За последние 17 лет капиталовложение грузинских инвесторов в Казахстане достигает почти 400 миллионов долларов. Из них, по словам Смаилова, более 100 миллионов было инвестировано в прошлом году. Что касается капиталовложения казахских предпринимателей в экономику Грузии, то по словам Смаилова, оно превышает 530 миллионов долларов. "Во время переговоров были согласованы позиции в связи с тем, что Грузия и Казахстан могут сыграть важную роль в плане транзита между Европой и Азией. Особое внимание было уделено транскаспийскому международному транзитному и транспортному маршруту", – заявил Смаилов. В Тбилиси состоялся официальный обед в честь премьер-министра Казахстана>>По его словам, в прошлом году в этом направлении товарооборот увеличился вдвое, а контейнерные перевозки – на 30%. Положительная динамика сохраняется и на сегодняшний день. Как отметил Смаилов, Казахстан готов к расширению сотрудничества с Грузией с тем, чтобы освоить бассейны Каспийского и Черного морей в виде маршрутов. В этом контексте очень важно использовать портовую инфраструктуру обеих стран с целью перевозки грузов, отметил Смаилов. "Как вам известно, 1 июня текущего года начались прямые полеты между столицами наших стран. Призываю грузинские авиакомпании к осуществлению регулярных полетов в направлении Казахстана. Уверен, это очень хорошо повлияет на бизнес-связи и отношения между народами, также как на сектор туризма", - отметил Смаилов. Это прекрасная политика для Грузии - эксперт о визите Гарибашвили в Казахстан >>Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, казахстан, тбилиси, европа, ираклий гарибашвили