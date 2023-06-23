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Роль Грузии в развитии МТК "Север-Юг" – видео

Роль Грузии в развитии МТК "Север-Юг" – видео

Развитие торговых отношений между странами Южного Кавказа и Ближнего Востока, а также растущие грузовые потоки усиливают значимость транспортного коридора... 23.06.2023, Sputnik Грузия

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гулбаат рцхиладзе

энергокоридор север - юг

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Заявление об этом сделал руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Пресс-конференция прошла на тему: "Экономические и политические аспекты транспортного коридора Север-Юг"."Тема действительно очень актуальная сейчас, поскольку развиваются торговые отношения не только между Грузией и Россией, но и сама Россия наращивает товарооборот с такими региональными державами на Ближнем Востоке, как Турция, Иран, и перспективы очень большие. Также есть заинтересованность Индии в усилении торговых грузопотоков в сторону России, опять же через Иран, Каспийское море, Кавказ. Это и является коридором Север-Юг", – заявил Рцхиладзе.Проект "Север-Юг" представляет собой транспортный коридор, который должен обеспечить связь между балтийским регионом и Индией через Иран и Россию. Пропускная способность коридора – от 20 до 30 млн тонн груза в год.Коридор является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК "Север-Юг": Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).

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