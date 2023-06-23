https://sputnik-georgia.ru/20230623/skolko-gaza-postavil-azerbaydzhan-v-gruziyu--poslednie-dannye-278882747.html

Сколько газа поставил Азербайджан в Грузию – последние данные

Сколько газа поставил Азербайджан в Грузию – последние данные

От общего количества газа, экспортируемого из Азербайджана, 12% приходится на Грузию 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T20:00+0400

2023-06-23T20:00+0400

2023-06-23T20:00+0400

экономика

грузия

азербайджан

инфографика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/05/277385357_0:262:2117:1453_1920x0_80_0_0_04b4594440df51f1330ca5890fc128a0.png

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, за январь-май 2023 года в Грузию транспортировано 1,2 млрд кубометров азербайджанского газаВ инфографике Sputnik Азербайджан вы узнаете об экспорте газа за указанный период.Объем добычи газа в Азербайджане в январе-мае 2023 года составил 20,2 млрд кубометров, рост составил 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.На мировые рынки за отчетный период было экспортировано 10,3 млрд кубометров. Всего за первые пять месяцев 2023 года объем экспорта природного газа из Азербайджана увеличился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме Грузии, в тройку стран, куда экспортируется азербайджанский газ, входят Европа (4,8 млрд кубометров) и Турция (4,3 млрд).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, азербайджан, инфографика, инфографика