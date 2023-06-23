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Сколько газа поставил Азербайджан в Грузию – последние данные
Сколько газа поставил Азербайджан в Грузию – последние данные
От общего количества газа, экспортируемого из Азербайджана, 12% приходится на Грузию 23.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-23T20:00+0400
2023-06-23T20:00+0400
2023-06-23T20:00+0400
экономика
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азербайджан
инфографика
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Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, за январь-май 2023 года в Грузию транспортировано 1,2 млрд кубометров азербайджанского газаВ инфографике Sputnik Азербайджан вы узнаете об экспорте газа за указанный период.Объем добычи газа в Азербайджане в январе-мае 2023 года составил 20,2 млрд кубометров, рост составил 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.На мировые рынки за отчетный период было экспортировано 10,3 млрд кубометров. Всего за первые пять месяцев 2023 года объем экспорта природного газа из Азербайджана увеличился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме Грузии, в тройку стран, куда экспортируется азербайджанский газ, входят Европа (4,8 млрд кубометров) и Турция (4,3 млрд).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, азербайджан, инфографика, инфографика
экономика, грузия, азербайджан, инфографика, инфографика
Сколько газа поставил Азербайджан в Грузию – последние данные
От общего количества газа, экспортируемого из Азербайджана, 12% приходится на Грузию
Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, за январь-май 2023 года в Грузию транспортировано 1,2 млрд кубометров азербайджанского газа
В инфографике Sputnik Азербайджан
вы узнаете об экспорте газа за указанный период.
Объем добычи газа в Азербайджане в январе-мае 2023 года составил 20,2 млрд кубометров, рост составил 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На мировые рынки за отчетный период было экспортировано 10,3 млрд кубометров. Всего за первые пять месяцев 2023 года объем экспорта природного газа из Азербайджана увеличился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме Грузии, в тройку стран, куда экспортируется азербайджанский газ, входят Европа (4,8 млрд кубометров) и Турция (4,3 млрд).