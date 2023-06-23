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За нарушения клиникам Грузии придется платить больше штрафа
За нарушения клиникам Грузии придется платить больше штрафа
Правительство Грузии вдвое увеличивает штрафы за нарушения в медицинской и фармацевтической сферах 23.06.2023, Sputnik Грузия
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2023-06-23T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн— Sputnik. Штрафные санкции для клиник Грузии увеличиваются, заявила глава управления контроля ревизии госпрограмм Эка Бочоришвили на пресс-конференции в медиа-центре "Мтавари". В закон "О защите здоровья" вносятся изменения. Помимо увеличения штрафов, будут расширены полномочия Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности. Сотрудники агентства смогут своевременно реагировать на жалобы пациентов. По словам Бочоришвили, главной целью законодательных изменений является защита интересов пациента, контроль качества обслуживания и безопасность. Штрафы за нарушения в медицинской сфере в Грузии планируют увеличить вдвое &gt;&gt;Бочоришвили отметила, что в случае неимения соответствующего права на ведение меддеятельности учреждение вместо 200-500 лари будет обязано выплатить 5 тысяч лари, а за невыполнение условий лицензий – 15 тысяч лари. Сотрудники агентства смогут сделать видео- и фотосъемки в медучреждении, опечатать любую меддокументацию, потребовать от врачей разъяснений и так далее. Правительство Грузии вдвое увеличивает штрафы за нарушения в медицинской и фармацевтической сферах. Соответствующая законодательная инициатива уже принята парламентом в первом чтении. Законопроект подразумевает увеличение полномочий агентства регулирования. Новшество позволит Агентству регулирования медицинской деятельности проверять клиники напрямую, без обращения в суд за разрешением. Основной функцией Агентства регулирования является защита безопасности пациента и его интересов. В данное время, когда жалоба пациента или члена его семьи поступает в регулирующий орган, орган должен обратиться в суд, отмечают в ведомстве. Изменения дадут возможность оперативно реагировать на обращения, в том числе при помощи соцсетей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, министерство здравоохранения грузии

За нарушения клиникам Грузии придется платить больше штрафа

10:02 23.06.2023
© photo: Sputnik / Палата в больнице. Архивное фото
Палата в больнице. Архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 23.06.2023
© photo: Sputnik /
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Правительство Грузии вдвое увеличивает штрафы за нарушения в медицинской и фармацевтической сферах
ТБИЛИСИ, 23 июн— Sputnik. Штрафные санкции для клиник Грузии увеличиваются, заявила глава управления контроля ревизии госпрограмм Эка Бочоришвили на пресс-конференции в медиа-центре "Мтавари".
В закон "О защите здоровья" вносятся изменения. Помимо увеличения штрафов, будут расширены полномочия Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности. Сотрудники агентства смогут своевременно реагировать на жалобы пациентов.
По словам Бочоришвили, главной целью законодательных изменений является защита интересов пациента, контроль качества обслуживания и безопасность.
Штрафы за нарушения в медицинской сфере в Грузии планируют увеличить вдвое >>
Бочоришвили отметила, что в случае неимения соответствующего права на ведение меддеятельности учреждение вместо 200-500 лари будет обязано выплатить 5 тысяч лари, а за невыполнение условий лицензий – 15 тысяч лари.
Сотрудники агентства смогут сделать видео- и фотосъемки в медучреждении, опечатать любую меддокументацию, потребовать от врачей разъяснений и так далее.

"Все это сделает работу агентства очень эффективной и, что самое главное, это будет очень важно для пациентов", – заявила Бочоришвили.

Правительство Грузии вдвое увеличивает штрафы за нарушения в медицинской и фармацевтической сферах. Соответствующая законодательная инициатива уже принята парламентом в первом чтении. Законопроект подразумевает увеличение полномочий агентства регулирования.
Новшество позволит Агентству регулирования медицинской деятельности проверять клиники напрямую, без обращения в суд за разрешением. Основной функцией Агентства регулирования является защита безопасности пациента и его интересов. В данное время, когда жалоба пациента или члена его семьи поступает в регулирующий орган, орган должен обратиться в суд, отмечают в ведомстве.
Изменения дадут возможность оперативно реагировать на обращения, в том числе при помощи соцсетей.
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