https://sputnik-georgia.ru/20230623/za-narusheniya-klinikam-gruzii-pridetsya-platit-bolshe-shtrafa-278864372.html

За нарушения клиникам Грузии придется платить больше штрафа

За нарушения клиникам Грузии придется платить больше штрафа

Правительство Грузии вдвое увеличивает штрафы за нарушения в медицинской и фармацевтической сферах 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T10:02+0400

2023-06-23T10:02+0400

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министерство здравоохранения грузии

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ТБИЛИСИ, 23 июн— Sputnik. Штрафные санкции для клиник Грузии увеличиваются, заявила глава управления контроля ревизии госпрограмм Эка Бочоришвили на пресс-конференции в медиа-центре "Мтавари". В закон "О защите здоровья" вносятся изменения. Помимо увеличения штрафов, будут расширены полномочия Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности. Сотрудники агентства смогут своевременно реагировать на жалобы пациентов. По словам Бочоришвили, главной целью законодательных изменений является защита интересов пациента, контроль качества обслуживания и безопасность. Штрафы за нарушения в медицинской сфере в Грузии планируют увеличить вдвое >>Бочоришвили отметила, что в случае неимения соответствующего права на ведение меддеятельности учреждение вместо 200-500 лари будет обязано выплатить 5 тысяч лари, а за невыполнение условий лицензий – 15 тысяч лари. Сотрудники агентства смогут сделать видео- и фотосъемки в медучреждении, опечатать любую меддокументацию, потребовать от врачей разъяснений и так далее. Правительство Грузии вдвое увеличивает штрафы за нарушения в медицинской и фармацевтической сферах. Соответствующая законодательная инициатива уже принята парламентом в первом чтении. Законопроект подразумевает увеличение полномочий агентства регулирования. Новшество позволит Агентству регулирования медицинской деятельности проверять клиники напрямую, без обращения в суд за разрешением. Основной функцией Агентства регулирования является защита безопасности пациента и его интересов. В данное время, когда жалоба пациента или члена его семьи поступает в регулирующий орган, орган должен обратиться в суд, отмечают в ведомстве. Изменения дадут возможность оперативно реагировать на обращения, в том числе при помощи соцсетей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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