https://sputnik-georgia.ru/20230624/est-li-shans-vozvrascheniya-saakashvili-v-politiku--mnenie-politologa-278910699.html

Есть ли шанс возвращения Саакашвили в политику? – мнение политолога

Есть ли шанс возвращения Саакашвили в политику? – мнение политолога

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не сможет вернуться в политику, несмотря на все попытки, так как потерял многих сторонников, заявил руководитель... 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T00:16+0400

2023-06-24T00:16+0400

2023-06-24T00:20+0400

пресс-центр sputnik грузия

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гулбаат рцхиладзе

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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Гулбаат Рцхиладзе считает, что шансов у Михаила Саакашвили вернуться в большую политику практически уже нет."Что касается Саакашвили, этот фактор остается, такой дестабилизирующий, деструктивный, но я не думаю, что Саакашвили сможет себя реабилитировать в полной мере, он потерял очки даже среди своих очень ярых сторонников. То, что он потерял, уже не вернет", – заявил Рцхиладзе. Саакашвили находится в клинике "Вивамеди" с мая 2022 года. На своей странице в соцсети 16 июня он написал, что, несмотря на состояние здоровья, собирается очень активно включиться в грузинскую политику, параллельно участвуя в политике Украины. По его словам, он также намерен присутствовать на всех своих судебных заседаниях, когда это будет физически возможно. В конце мая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал осужденному экс-президенту в рамках дела "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Вскоре после это Саакашвили заявил о своем возвращении в политику. Михаил Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы. Отсчет его срока начался с момента его задержания в Тбилиси 1 октября 2021 года. Суду предстоит вынести приговор еще по трем делам, который может повлиять на увеличение срока заключения экс-президента. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".

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