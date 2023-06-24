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Режим контртеррористической операции ввели в Москве и Московской области
Режим контртеррористической операции ввели в Москве и Московской области
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Режим контртеррористической операции введен на территории города Москвы и Московской области в целях пресечения возможных... 24.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-24T10:06+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Режим контртеррористической операции введен на территории города Москвы и Московской области в целях пресечения возможных террористических актов. Минувшей ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса по факту организации вооруженного мятежа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Режим контртеррористической операции ввели в Москве и Московской области
10:06 24.06.2023 (обновлено: 10:50 24.06.2023)
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Режим контртеррористической операции введен на территории города Москвы и Московской области в целях пресечения возможных террористических актов.
Минувшей ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса по факту организации вооруженного мятежа.