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Режим контртеррористической операции ввели в Москве и Московской области

Режим контртеррористической операции ввели в Москве и Московской области

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Режим контртеррористической операции введен на территории города Москвы и Московской области в целях пресечения возможных... 24.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Режим контртеррористической операции введен на территории города Москвы и Московской области в целях пресечения возможных террористических актов. Минувшей ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса по факту организации вооруженного мятежа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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