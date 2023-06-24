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"Верхний Ларс" не справится – эксперт о важности открытия грузино-российского ЖД сообщения

"Верхний Ларс" не справится – эксперт о важности открытия грузино-российского ЖД сообщения

Увеличение пропускной способности пункта пропуска "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе будет недостаточно. Так считает политолог Гулбаат Рцхиладзе. 24.06.2023, Sputnik Грузия

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Для охвата грузового потока открытие железнодорожного сообщения через Абхазию в будущем видится логичным решением, заявил руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Пресс-конференция прошла на тему: "Экономические и политические аспекты транспортного коридора Север-Юг"."Россия в этом тоже очень сильно заинтересована, поскольку той пропускной способности, которая имеется на сегодня, ее точно не хватит в скором будущем. Несмотря даже на то, что расширяется и уже успешно проводятся работы на границе Грузии с Россией, "Верхний Ларс", тем не менее встает вопрос открытия железной дороги, самый логичный, краткий путь – это через Абхазию. Это грузинская железная дорога, которая полномасштабно функционировала в Советское время", – заявил Рцхиладзе.Тем не менее, по информации экспертов, проект расширения пункта пропуска "Верхний Ларс" укрепит транзитный потенциал транспортного коридора "Север-Юг".По данным ФТС России, в результате комплекса мер за последние пять лет пропускная способность "Верхнего Ларса" возросла на 50%: с 665 до 989 транспортных средств, а в связи с началом использования дополнительных линий – практически до 1 200 грузовых автомобилей в сутки.До реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно. На сегодняшний день функционируют 39 полос: 12 для грузового транспорта, 2 для автобусов, 1 резервная и 24 для легковых автомобилей.ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

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