https://sputnik-georgia.ru/20230625/udar-molnii-ubil-zhitelya-armenii-278931349.html
Удар молнии убил жителя Армении
Удар молнии убил жителя Армении
Инцидент произошел в местности "Азизнер", недалеко от села Варденик 25.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-25T12:13+0400
2023-06-25T12:13+0400
2023-06-25T12:13+0400
новости
происшествия
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/17/275167853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec623142b8884ed9aa7e0af32b018793.jpg
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Житель Гегаркуникской области Армении погиб от удара молнии, сообщил Sputnik Армения.Житель Гегаркуникской области позвонил в полицию и сообщил о том, что его односельчанин, 60-летний Ваан М. скончался в горах от удара молнии.Звонивший доставил тело мужчины в село.Выяснилось, что инцидент произошел в местности "Азизнер", недалеко от села Варденик.По вызову прибыли сотрудники правоохранительных органов. При внешнем осмотре на теле следов насилия не обнаружено. Назначена экспертиза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/17/275167853_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d0f71c4783da964d6d8ec296d0593afc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, происшествия, армения
новости, происшествия, армения
Удар молнии убил жителя Армении
Инцидент произошел в местности "Азизнер", недалеко от села Варденик
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik.
Житель Гегаркуникской области Армении погиб от удара молнии, сообщил Sputnik Армения
.
Житель Гегаркуникской области позвонил в полицию и сообщил о том, что его односельчанин, 60-летний Ваан М. скончался в горах от удара молнии.
Звонивший доставил тело мужчины в село.
Выяснилось, что инцидент произошел в местности "Азизнер", недалеко от села Варденик.
По вызову прибыли сотрудники правоохранительных органов. При внешнем осмотре на теле следов насилия не обнаружено. Назначена экспертиза.