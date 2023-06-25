https://sputnik-georgia.ru/20230625/udar-molnii-ubil-zhitelya-armenii-278931349.html

Удар молнии убил жителя Армении

Удар молнии убил жителя Армении

Инцидент произошел в местности "Азизнер", недалеко от села Варденик 25.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-25T12:13+0400

2023-06-25T12:13+0400

2023-06-25T12:13+0400

новости

происшествия

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/17/275167853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec623142b8884ed9aa7e0af32b018793.jpg

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Житель Гегаркуникской области Армении погиб от удара молнии, сообщил Sputnik Армения.Житель Гегаркуникской области позвонил в полицию и сообщил о том, что его односельчанин, 60-летний Ваан М. скончался в горах от удара молнии.Звонивший доставил тело мужчины в село.Выяснилось, что инцидент произошел в местности "Азизнер", недалеко от села Варденик.По вызову прибыли сотрудники правоохранительных органов. При внешнем осмотре на теле следов насилия не обнаружено. Назначена экспертиза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, происшествия, армения