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Новое мультифункциональное туристическое пространство открывается в горах Аджарии
Новое мультифункциональное туристическое пространство открывается в горах Аджарии
Двадцать коттеджей с панорамным видом на море и Колхидскую низменность и черноморское побережье названы в честь горных вершин Грузии 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T16:31+0400
2023-06-26T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Мультифункциональное туристическое пространство появится в Аджарии, в горах Квирике, сообщает информационное агентство "Бизнес-партнер". Осуществить проект удалось с помощью государственной программы "Производи в Грузии". Общая стоимость проекта – 20 миллионов лари (более 7,5 млн долларов), из них 5 миллионов (около 2 млн долларов) выделено в рамках госпрограммы. Проверять качество воды в Аджарии будут каждые десять дней>>Мультифункциональный гостиничный комплекс "Шале Квирике" расположен на высоте 1050 метров над уровнем моря и находится в 12 километрах от черноморского побережья. В комплексе расположено 20 коттеджей, названных в честь горных вершин Грузии.В мультифункциональном пространстве также объединены винные погреба, виноградники, открытый бассейн и ресторан.По дороге к комплексу расположен исторический источник Алипаша и вековой лес с уникальными видами деревьев. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, аджария
Новое мультифункциональное туристическое пространство открывается в горах Аджарии
16:31 26.06.2023 (обновлено: 16:42 26.06.2023)
Двадцать коттеджей с панорамным видом на море и Колхидскую низменность и черноморское побережье названы в честь горных вершин Грузии
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Мультифункциональное туристическое пространство появится в Аджарии, в горах Квирике, сообщает информационное агентство "Бизнес-партнер".
Осуществить проект удалось с помощью государственной программы "Производи в Грузии". Общая стоимость проекта – 20 миллионов лари (более 7,5 млн долларов), из них 5 миллионов (около 2 млн долларов) выделено в рамках госпрограммы.
Мультифункциональный гостиничный комплекс "Шале Квирике" расположен на высоте 1050 метров над уровнем моря и находится в 12 километрах от черноморского побережья. В комплексе расположено 20 коттеджей, названных в честь горных вершин Грузии.
В мультифункциональном пространстве также объединены винные погреба, виноградники, открытый бассейн и ресторан.
По дороге к комплексу расположен исторический источник Алипаша и вековой лес с уникальными видами деревьев.