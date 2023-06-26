https://sputnik-georgia.ru/20230626/novoe-multifunktsionalnoe-turisticheskoe-prostranstvo-otkryvaetsya-v-gorakh-adzharii-278963269.html

Новое мультифункциональное туристическое пространство открывается в горах Аджарии

Новое мультифункциональное туристическое пространство открывается в горах Аджарии

Двадцать коттеджей с панорамным видом на море и Колхидскую низменность и черноморское побережье названы в честь горных вершин Грузии 26.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Мультифункциональное туристическое пространство появится в Аджарии, в горах Квирике, сообщает информационное агентство "Бизнес-партнер". Осуществить проект удалось с помощью государственной программы "Производи в Грузии". Общая стоимость проекта – 20 миллионов лари (более 7,5 млн долларов), из них 5 миллионов (около 2 млн долларов) выделено в рамках госпрограммы. Проверять качество воды в Аджарии будут каждые десять дней>>Мультифункциональный гостиничный комплекс "Шале Квирике" расположен на высоте 1050 метров над уровнем моря и находится в 12 километрах от черноморского побережья. В комплексе расположено 20 коттеджей, названных в честь горных вершин Грузии.В мультифункциональном пространстве также объединены винные погреба, виноградники, открытый бассейн и ресторан.По дороге к комплексу расположен исторический источник Алипаша и вековой лес с уникальными видами деревьев. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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