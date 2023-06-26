https://sputnik-georgia.ru/20230626/u-prirody-net-plokhoy-pogody-278953747.html

У природы нет плохой погоды

У природы нет плохой погоды

Дождливое лето не без оснований вызывает опасения у тех, кто собирается отправиться на отдых на море в июле. Самые стойкие успокаивают себя тем, что у природы... 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T11:54+0400

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туризм в грузии

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Если посмотреть на данные разных сайтов с прогнозами погоды, то в июле на черноморском побережье Грузии часто будут идти дожди. Однако и солнечных дней тоже немало. Может, это и приятно даже - когда в разгар июльской жары можно прогуляться под летним дождем.

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лето, пляжный отдых, грузия, туризм, туризм в грузии