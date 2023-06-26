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У природы нет плохой погоды
У природы нет плохой погоды
Дождливое лето не без оснований вызывает опасения у тех, кто собирается отправиться на отдых на море в июле. Самые стойкие успокаивают себя тем, что у природы... 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T11:54+0400
2023-06-26T11:54+0400
2023-06-26T11:58+0400
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туризм в грузии
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Если посмотреть на данные разных сайтов с прогнозами погоды, то в июле на черноморском побережье Грузии часто будут идти дожди. Однако и солнечных дней тоже немало. Может, это и приятно даже - когда в разгар июльской жары можно прогуляться под летним дождем.
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лето, пляжный отдых, грузия, туризм, туризм в грузии
лето, пляжный отдых, грузия, туризм, туризм в грузии
У природы нет плохой погоды
11:54 26.06.2023 (обновлено: 11:58 26.06.2023)
Дождливое лето не без оснований вызывает опасения у тех, кто собирается отправиться на отдых на море в июле. Самые стойкие успокаивают себя тем, что у природы нет плохой погоды и даже несколько солнечных дней - это уже прекрасно.
Если посмотреть на данные разных сайтов с прогнозами погоды, то в июле на черноморском побережье Грузии часто будут идти дожди. Однако и солнечных дней тоже немало. Может, это и приятно даже - когда в разгар июльской жары можно прогуляться под летним дождем.