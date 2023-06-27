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Когда граждане Грузии смогут ездить в Армению по ID-картам – документ ратифицирован
Когда граждане Грузии смогут ездить в Армению по ID-картам – документ ратифицирован
Гражданам Армении и Грузии для пересечения границы не понадобятся заграничные паспорта 27.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-27T13:35+0400
2023-06-27T13:35+0400
2023-06-27T13:35+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Парламент Армении ратифицировал соглашение об упрощенном пересечении границы с Грузией, сообщает Sputnik Армения.Соглашение между Арменией и Грузией подписано 12 января 2023 года. Грузия завершила процедуры, необходимые спустя 15 дней после подписания.За законопроект "О путешествиях граждан Армении и Грузии между двумя государствами без въездной визы" проголосовали все 64 присутствующих депутата парламента Армении.Ратификация позволит гражданам Армении и Грузии возможность пересекать границу по внутренним документам (ID-картам).Граждане Армении и Грузии смогут пересекать межгосударственную границу по ID-картам и в течение 90 дней пребывать на территории страны.Ранее сообщалось, что после того, как соглашение вступит в силу, его положения будут опубликованы на сайте МИД Армении.В настоящее время граждане обеих стран могут пересекать межгосударственную границу по заграничным паспортам без виз. Граждане Грузии могут находиться в Армении 180 дней в год. Для дальнейшего легального пребывания на территории страны необходимо обратиться в миграционную службу. Граждане Армении могут находиться в Грузии без визы сроком до 365 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, армения
грузия, новости, политика, армения
Когда граждане Грузии смогут ездить в Армению по ID-картам – документ ратифицирован
Гражданам Армении и Грузии для пересечения границы не понадобятся заграничные паспорта
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik.
Парламент Армении ратифицировал соглашение об упрощенном пересечении границы с Грузией, сообщает Sputnik Армения
.
Соглашение между Арменией и Грузией подписано 12 января 2023 года. Грузия завершила процедуры, необходимые спустя 15 дней после подписания.
За законопроект "О путешествиях граждан Армении и Грузии между двумя государствами без въездной визы" проголосовали все 64 присутствующих депутата парламента Армении.
Ратификация позволит гражданам Армении и Грузии возможность пересекать границу по внутренним документам (ID-картам).
Граждане Армении и Грузии смогут пересекать межгосударственную границу по ID-картам и в течение 90 дней пребывать на территории страны.
Ранее сообщалось, что после того, как соглашение вступит в силу, его положения будут опубликованы на сайте МИД Армении.
В настоящее время граждане обеих стран могут пересекать межгосударственную границу по заграничным паспортам без виз. Граждане Грузии могут находиться в Армении 180 дней в год. Для дальнейшего легального пребывания на территории страны необходимо обратиться в миграционную службу. Граждане Армении могут находиться в Грузии без визы сроком до 365 дней.