Как продвигать медиасайты: мастер-класс SputnikPro в Тбилиси – фото

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"Обычно основные ошибки – это большое количество тегов. То есть под каждую статью создают новый уникальный тег, в итоге все это очень захламляет сайт. Появляется большое количество страниц, которые бесполезны для поисковых систем. Необходимо уделять этому внимание, то есть определить список таких запросов, тегов и с ними уже работать", – сказал он.