Как продвигать медиасайты: мастер-класс SputnikPro в Тбилиси – фото
Мастер-класс по правильному использованию тегов в современных медиа в рамках просветительского проекта SputnikPro состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Мастер-класс по правильному использованию тегов в современных медиа в рамках просветительского проекта SputnikPro состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Лекцию провел старший SEO-специалист Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Эдуард Булатов.
Лекцию провел старший SEO-специалист Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Эдуард Булатов.
Эдуард Булатов имеет большой опыт работы SEO-продвижения с высоконагруженными проектами в России и на зарубежных рынках.
Эдуард Булатов имеет большой опыт работы SEO-продвижения с высоконагруженными проектами в России и на зарубежных рынках.
В разные годы Эдуард Булатов работал в Cookpad Russia, Овкусе.ру, газете "Из рук в Руки".
В разные годы Эдуард Булатов работал в Cookpad Russia, Овкусе.ру, газете "Из рук в Руки".
Булатов представил презентацию, в которой рассказал, как сегодня выглядят теги, какова их роль в продвижении медиасайтов, отметив, что на сегодняшний день не все уделяют этому большое внимание.
Булатов представил презентацию, в которой рассказал, как сегодня выглядят теги, какова их роль в продвижении медиасайтов, отметив, что на сегодняшний день не все уделяют этому большое внимание.
"Теги появились в 2003 году. Был американский сайт Delicious, который дал возможность добавлять теги к своим закладкам, чтобы ускорить поиск для пользователей. По опыту скажу, что, к сожалению, сегодня не все уделяют этому должное внимание", – сказал Булатов.
"Теги появились в 2003 году. Был американский сайт Delicious, который дал возможность добавлять теги к своим закладкам, чтобы ускорить поиск для пользователей. По опыту скажу, что, к сожалению, сегодня не все уделяют этому должное внимание", – сказал Булатов.
По словам Булатова, для более эффективного использования тегов желательно, чтобы у редакций был отдельный специалист, разбирающийся в тонкостях использования этого инструмента.
По словам Булатова, для более эффективного использования тегов желательно, чтобы у редакций был отдельный специалист, разбирающийся в тонкостях использования этого инструмента.
Тег – это метка, которая классифицирует данные для облегчения интернет-пользователям процесса поиска. Не все об этом пока еще знают.
Тег – это метка, которая классифицирует данные для облегчения интернет-пользователям процесса поиска. Не все об этом пока еще знают.
Кроме того, Булатов рассказал о самых часто допускаемых ошибках при использовании тегов.
Кроме того, Булатов рассказал о самых часто допускаемых ошибках при использовании тегов.
"Обычно основные ошибки – это большое количество тегов. То есть под каждую статью создают новый уникальный тег, в итоге все это очень захламляет сайт. Появляется большое количество страниц, которые бесполезны для поисковых систем. Необходимо уделять этому внимание, то есть определить список таких запросов, тегов и с ними уже работать", – сказал он.
"Обычно основные ошибки – это большое количество тегов. То есть под каждую статью создают новый уникальный тег, в итоге все это очень захламляет сайт. Появляется большое количество страниц, которые бесполезны для поисковых систем. Необходимо уделять этому внимание, то есть определить список таких запросов, тегов и с ними уже работать", – сказал он.
В разговоре приняли участие медиаменеджеры, журналисты и СММ-специалисты из Грузии.
В разговоре приняли участие медиаменеджеры, журналисты и СММ-специалисты из Грузии.
SputnikPro - международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6 000 человек из 80 стран. В Грузии SputnikPro проходит в восьмой раз.
SputnikPro - международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6 000 человек из 80 стран. В Грузии SputnikPro проходит в восьмой раз.