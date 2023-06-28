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Как продвигать медиасайты: мастер-класс SputnikPro в Тбилиси – фото
Как продвигать медиасайты: мастер-класс SputnikPro в Тбилиси – фото
Как правильно продвигать сайты и какие инструменты для этого использовать? Что может помочь блогеру и медиасайту в повышении рейтинга? Об этом рассказал... 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T17:37+0400
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Мастер-класс по правильному использованию тегов в современных медиа в рамках просветительского проекта SputnikPro состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
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новости в фотографиях, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, sputnikpro, sputnikpro, проект sputnikpro в грузии, фото
новости в фотографиях, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, sputnikpro, sputnikpro, проект sputnikpro в грузии, фото

Как продвигать медиасайты: мастер-класс SputnikPro в Тбилиси – фото

17:37 28.06.2023 (обновлено: 17:40 28.06.2023)
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Как правильно продвигать сайты и какие инструменты для этого использовать? Что может помочь блогеру и медиасайту в повышении рейтинга? Об этом рассказал старший SEO-специалист Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Эдуард Булатов.
Мастер-класс по правильному использованию тегов в современных медиа в рамках просветительского проекта SputnikPro состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
© photo: Sputnik / Stringer

Мастер-класс по правильному использованию тегов в современных медиа в рамках просветительского проекта SputnikPro состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

Мастер-класс по правильному использованию тегов в современных медиа в рамках просветительского проекта SputnikPro состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Мастер-класс по правильному использованию тегов в современных медиа в рамках просветительского проекта SputnikPro состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

© photo: Sputnik / Stringer

Лекцию провел старший SEO-специалист Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Эдуард Булатов.

Лекцию провел старший SEO-специалист Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Эдуард Булатов. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Лекцию провел старший SEO-специалист Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Эдуард Булатов.

© photo: Sputnik / Stringer

Эдуард Булатов имеет большой опыт работы SEO-продвижения с высоконагруженными проектами в России и на зарубежных рынках.

Эдуард Булатов имеет большой опыт работы SEO-продвижения с высоконагруженными проектами в России и на зарубежных рынках. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Эдуард Булатов имеет большой опыт работы SEO-продвижения с высоконагруженными проектами в России и на зарубежных рынках.

© photo: Sputnik / Stringer

В разные годы Эдуард Булатов работал в Cookpad Russia, Овкусе.ру, газете "Из рук в Руки".

В разные годы Эдуард Булатов работал в Cookpad Russia, Овкусе.ру, газете &quot;Из рук в Руки&quot;. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

В разные годы Эдуард Булатов работал в Cookpad Russia, Овкусе.ру, газете "Из рук в Руки".

© photo: Sputnik / Stringer

Булатов представил презентацию, в которой рассказал, как сегодня выглядят теги, какова их роль в продвижении медиасайтов, отметив, что на сегодняшний день не все уделяют этому большое внимание.

Булатов представил презентацию, в которой рассказал, как сегодня выглядят теги, какова их роль в продвижении медиасайтов, отметив, что на сегодняшний день не все уделяют этому большое внимание. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Булатов представил презентацию, в которой рассказал, как сегодня выглядят теги, какова их роль в продвижении медиасайтов, отметив, что на сегодняшний день не все уделяют этому большое внимание.

© photo: Sputnik / Stringer

"Теги появились в 2003 году. Был американский сайт Delicious, который дал возможность добавлять теги к своим закладкам, чтобы ускорить поиск для пользователей. По опыту скажу, что, к сожалению, сегодня не все уделяют этому должное внимание", – сказал Булатов.

&quot;Теги появились в 2003 году. Был американский сайт Delicious, который дал возможность добавлять теги к своим закладкам, чтобы ускорить поиск для пользователей. По опыту скажу, что, к сожалению, сегодня не все уделяют этому должное внимание&quot;, – сказал Булатов. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

"Теги появились в 2003 году. Был американский сайт Delicious, который дал возможность добавлять теги к своим закладкам, чтобы ускорить поиск для пользователей. По опыту скажу, что, к сожалению, сегодня не все уделяют этому должное внимание", – сказал Булатов.

© photo: Sputnik / Stringer

По словам Булатова, для более эффективного использования тегов желательно, чтобы у редакций был отдельный специалист, разбирающийся в тонкостях использования этого инструмента.

По словам Булатова, для более эффективного использования тегов желательно, чтобы у редакций был отдельный специалист, разбирающийся в тонкостях использования этого инструмента. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

По словам Булатова, для более эффективного использования тегов желательно, чтобы у редакций был отдельный специалист, разбирающийся в тонкостях использования этого инструмента.

© photo: Sputnik / Stringer

Тег – это метка, которая классифицирует данные для облегчения интернет-пользователям процесса поиска. Не все об этом пока еще знают.

Тег – это метка, которая классифицирует данные для облегчения интернет-пользователям процесса поиска. Не все об этом пока еще знают. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тег – это метка, которая классифицирует данные для облегчения интернет-пользователям процесса поиска. Не все об этом пока еще знают.

© photo: Sputnik / Stringer

Кроме того, Булатов рассказал о самых часто допускаемых ошибках при использовании тегов.

Кроме того, Булатов рассказал о самых часто допускаемых ошибках при использовании тегов. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Кроме того, Булатов рассказал о самых часто допускаемых ошибках при использовании тегов.

© photo: Sputnik / Stringer

"Обычно основные ошибки – это большое количество тегов. То есть под каждую статью создают новый уникальный тег, в итоге все это очень захламляет сайт. Появляется большое количество страниц, которые бесполезны для поисковых систем. Необходимо уделять этому внимание, то есть определить список таких запросов, тегов и с ними уже работать", – сказал он.

&quot;Обычно основные ошибки – это большое количество тегов. То есть под каждую статью создают новый уникальный тег, в итоге все это очень захламляет сайт. Появляется большое количество страниц, которые бесполезны для поисковых систем. Необходимо уделять этому внимание, то есть определить список таких запросов, тегов и с ними уже работать&quot;, – сказал он. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

"Обычно основные ошибки – это большое количество тегов. То есть под каждую статью создают новый уникальный тег, в итоге все это очень захламляет сайт. Появляется большое количество страниц, которые бесполезны для поисковых систем. Необходимо уделять этому внимание, то есть определить список таких запросов, тегов и с ними уже работать", – сказал он.

© photo: Sputnik / Stringer

В разговоре приняли участие медиаменеджеры, журналисты и СММ-специалисты из Грузии.

В разговоре приняли участие медиаменеджеры, журналисты и СММ-специалисты из Грузии. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

В разговоре приняли участие медиаменеджеры, журналисты и СММ-специалисты из Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

SputnikPro - международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6 000 человек из 80 стран. В Грузии SputnikPro проходит в восьмой раз.

SputnikPro - международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6 000 человек из 80 стран. В Грузии SputnikPro проходит в восьмой раз. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

SputnikPro - международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6 000 человек из 80 стран. В Грузии SputnikPro проходит в восьмой раз.

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