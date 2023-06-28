https://sputnik-georgia.ru/20230628/rtskhiladze-gruziyu-stavyat-pered-vyborom--zapad-ili-rossiya--279068997.html

Рцхиладзе: Грузию ставят перед выбором – Запад или Россия

Рцхиладзе: Грузию ставят перед выбором – Запад или Россия

Запад хочет, чтобы Грузия сделала выбор между ним и Россией, в то время как зависимость грузинской экономики от российской за последние годы значительно... 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T20:42+0400

2023-06-28T20:42+0400

2023-06-28T20:42+0400

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Рцхиладзе принял участие в видеомосте Тбилиси-Ереван-Кишинев по итогам второго саммита Европейского политического сообщества."Нынешнее руководство Грузии осторожничает, проявляет большой такт, пытается совершить такой акт баланса между Россией и Западом, хотя это все сложнее и сложнее, поскольку сам Запад, и в частности ЕС, ставит Грузию, так же как и Молдову и Армению, перед выбором: мы или Россия. Они перед таким же выбором поставили Украину в 2014 году. В то время как Украина хотела и с Европой иметь взаимовыгодные отношения, и с Россией, от которой оторвать Украину было невозможно, и сейчас не получается без огромных потерь", – заявил Рцхиладзе.По словам Рцхиладзе, Россия является одним из основных торговых партнеров Грузии, несмотря на то, что важную долю в товарообороте страны занимают соседние страны, а также страны Евросоюза и США."Мы закупаем в основном в России нефтепродукты, электроэнергию, продукты сельского хозяйства, муку, пшеницу, растительное масло, сахар, и т. д. Поэтому от этого зависит внутренний рынок Грузии. И даже не столько важно, сколько бутылок вина сейчас вывозится в Россию, а еще важнее этот момент, что Грузия импортирует из России. И зависимость очень серьезная… Но, если Западу удастся навязать Грузии опять конфронтацию с Россией, это будет иметь серьезные последствия для нашей экономики и политического расклада", – сказал он.По статистике, товарооборот между Грузией и Россией в январе-мае 2023 года вырос на 38,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил почти 1,1 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 33,8%.В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.Круглый стол в формате видеомоста прошел по инициативе ереванского общественного клуба "Глас народа" в мультимедийных пресс-центрах Sputnik Армения, Sputnik Грузия и Sputnik Молдова. В ходе видеомоста эксперты из России, Армении, Грузии и Словакии обсудили итоги саммита Европейского политического сообщества и его влияние на социально-политическую и экономическую ситуацию на постсоветском пространстве.В начале июня 2023 года в Молдове прошел второй саммит Европейского политического сообщества.Создано сообщество в 2022 году по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона как платформа для обсуждения общих европейских интересов в области безопасности, стабильности и процветания европейского континента.

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