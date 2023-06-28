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Щедрое предложение для шахтеров
Щедрое предложение для шахтеров
Представители компании Georgian Manganese Holding, оперирующей шахтами в Чиатура на западе Грузии, и работники шахты подписали соглашение медиации 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T20:26+0400
2023-06-28T20:26+0400
2023-06-28T20:34+0400
карикатуры
мультимедиа
шахтеры
чиатура
акции протеста
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Горняки в Чиатура бастовали более двух недель, производство было полностью остановлено. Несколько человек во время забастовки зашили себе глаза и рот, а также пытались перерезать вены. Часть протестующих начала проводить акции в Тбилиси – они разбили перед парламентом палатки и объявили бессрочную голодовку с требованием улучшения трудовых условий и повышения зарплат.По информации Минздрава Грузии, достигнуто согласие по всем требованиям. Что касается повышения заработной платы, стороны договорились, что к заработной плате, выплачиваемой в период с 1 января 2023 года по 1 июля, будет добавлено 5%, а к заработной плате, выплачиваемой с 1 июля, ставка увеличится до 12%.Компания "Джорджиан манганези" (Georgian Manganese) выразила готовность в случае достижения полного консенсуса с бастующими и проводящими акции протеста горняками передать им в управление шахты по добыче марганцевой руды в Чиатура.
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мультимедиа, шахтеры, чиатура, акции протеста
мультимедиа, шахтеры, чиатура, акции протеста
Щедрое предложение для шахтеров
20:26 28.06.2023 (обновлено: 20:34 28.06.2023)
Представители компании Georgian Manganese Holding, оперирующей шахтами в Чиатура на западе Грузии, и работники шахты подписали соглашение медиации
Горняки в Чиатура бастовали более двух недель, производство было полностью остановлено. Несколько человек во время забастовки зашили себе глаза и рот, а также пытались перерезать вены. Часть протестующих начала проводить акции в Тбилиси – они разбили перед парламентом палатки и объявили бессрочную голодовку с требованием улучшения трудовых условий и повышения зарплат.
По информации Минздрава Грузии, достигнуто согласие по всем требованиям. Что касается повышения заработной платы, стороны договорились, что к заработной плате, выплачиваемой в период с 1 января 2023 года по 1 июля, будет добавлено 5%, а к заработной плате, выплачиваемой с 1 июля, ставка увеличится до 12%.
Компания "Джорджиан манганези" (Georgian Manganese) выразила готовность в случае достижения полного консенсуса с бастующими и проводящими акции протеста горняками передать им в управление шахты по добыче марганцевой руды в Чиатура.