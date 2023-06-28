https://sputnik-georgia.ru/20230628/schedroe-predlozhenie-dlya-shakhterov-279068420.html

Щедрое предложение для шахтеров

Щедрое предложение для шахтеров

Представители компании Georgian Manganese Holding, оперирующей шахтами в Чиатура на западе Грузии, и работники шахты подписали соглашение медиации 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T20:26+0400

2023-06-28T20:26+0400

2023-06-28T20:34+0400

карикатуры

мультимедиа

шахтеры

чиатура

акции протеста

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1c/279067609_0:0:1167:656_1920x0_80_0_0_919a727096f384da3b0696deacfc7996.jpg

Горняки в Чиатура бастовали более двух недель, производство было полностью остановлено. Несколько человек во время забастовки зашили себе глаза и рот, а также пытались перерезать вены. Часть протестующих начала проводить акции в Тбилиси – они разбили перед парламентом палатки и объявили бессрочную голодовку с требованием улучшения трудовых условий и повышения зарплат.По информации Минздрава Грузии, достигнуто согласие по всем требованиям. Что касается повышения заработной платы, стороны договорились, что к заработной плате, выплачиваемой в период с 1 января 2023 года по 1 июля, будет добавлено 5%, а к заработной плате, выплачиваемой с 1 июля, ставка увеличится до 12%.Компания "Джорджиан манганези" (Georgian Manganese) выразила готовность в случае достижения полного консенсуса с бастующими и проводящими акции протеста горняками передать им в управление шахты по добыче марганцевой руды в Чиатура.

чиатура

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, шахтеры, чиатура, акции протеста