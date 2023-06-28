https://sputnik-georgia.ru/20230628/znachenie-tegov-dlya-sovremennykh-media--master-klass-ot-sputnikpro-279058522.html

Значение тегов для современных медиа – мастер-класс от SputnikPro

Значение тегов для современных медиа – мастер-класс от SputnikPro

Мастер-класс по правильному использованию тегов в современных медиа в рамках просветительского проекта SputnikPro состоялся в Мультимедийном пресс-центре... 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T16:14+0400

2023-06-28T16:14+0400

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Лекцию провел старший SEO-специалист Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Эдуард Булатов. Он имеет большой опыт работы SEO-продвижения с высоконагруженными проектами в России и на зарубежных рынках. В разные годы работал в Cookpad Russia, Овкусе.ру, газете "Из рук в Руки".Булатов представил презентацию, в которой рассказал, как сегодня выглядят теги, какова их роль в продвижении медиасайтов, отметив, что на сегодняшний день не все уделяют этому большое внимание."Теги появились в 2003 году. Был американский сайт Delicious, который дал возможность добавлять теги к своим закладкам, чтобы ускорить поиск для пользователей. По опыту скажу, что, к сожалению, сегодня не все уделяют этому должное внимание", – сказал Булатов.Тег – это метка, которая классифицирует данные для облегчения интернет-пользователям процесса поиска.По словам Булатова, для более эффективного использования тегов желательно, чтобы у редакций был отдельный специалист, разбирающийся в тонкостях использования этого инструмента.Кроме того, Булатов рассказал о самых часто допускаемых ошибках при использовании тегов."Обычно основные ошибки – это большое количество тегов. То есть под каждую статью создают новый уникальный тег, в итоге все это очень захламляет сайт. Появляется большое количество страниц, которые бесполезны для поисковых систем. Необходимо уделять этому внимание, то есть определить список таких запросов, тегов и с ними уже работать", – сказал он.В разговоре приняли участие медиаменеджеры, журналисты и СММ-специалисты из Грузии.SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6 000 человек из 80 стран. В Грузии SputnikPro проходит в восьмой раз.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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