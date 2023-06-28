https://sputnik-georgia.ru/20230628/znachenie-tegov-dlya-sovremennykh-media--master-klass-ot-sputnikpro-279058522.html
Значение тегов для современных медиа – мастер-класс от SputnikPro
Значение тегов для современных медиа – мастер-класс от SputnikPro
Мастер-класс по правильному использованию тегов в современных медиа в рамках просветительского проекта SputnikPro состоялся в Мультимедийном пресс-центре... 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T16:14+0400
2023-06-28T16:14+0400
2023-06-28T16:27+0400
пресс-центр sputnik грузия
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
sputnikpro
sputnikpro
проект sputnikpro в грузии
россия
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1c/279057098_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_30822e3c0521122e8c2d2d057de23c9b.jpg
Лекцию провел старший SEO-специалист Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Эдуард Булатов. Он имеет большой опыт работы SEO-продвижения с высоконагруженными проектами в России и на зарубежных рынках. В разные годы работал в Cookpad Russia, Овкусе.ру, газете "Из рук в Руки".Булатов представил презентацию, в которой рассказал, как сегодня выглядят теги, какова их роль в продвижении медиасайтов, отметив, что на сегодняшний день не все уделяют этому большое внимание."Теги появились в 2003 году. Был американский сайт Delicious, который дал возможность добавлять теги к своим закладкам, чтобы ускорить поиск для пользователей. По опыту скажу, что, к сожалению, сегодня не все уделяют этому должное внимание", – сказал Булатов.Тег – это метка, которая классифицирует данные для облегчения интернет-пользователям процесса поиска.По словам Булатова, для более эффективного использования тегов желательно, чтобы у редакций был отдельный специалист, разбирающийся в тонкостях использования этого инструмента.Кроме того, Булатов рассказал о самых часто допускаемых ошибках при использовании тегов."Обычно основные ошибки – это большое количество тегов. То есть под каждую статью создают новый уникальный тег, в итоге все это очень захламляет сайт. Появляется большое количество страниц, которые бесполезны для поисковых систем. Необходимо уделять этому внимание, то есть определить список таких запросов, тегов и с ними уже работать", – сказал он.В разговоре приняли участие медиаменеджеры, журналисты и СММ-специалисты из Грузии.SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6 000 человек из 80 стран. В Грузии SputnikPro проходит в восьмой раз.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1c/279057098_194:0:1154:720_1920x0_80_0_0_7e23ac72bef8bbe0dcac5d82cfd7dcc9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, sputnikpro, sputnikpro, проект sputnikpro в грузии, россия, грузия, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, sputnikpro, sputnikpro, проект sputnikpro в грузии, россия, грузия, видео
Значение тегов для современных медиа – мастер-класс от SputnikPro
16:14 28.06.2023 (обновлено: 16:27 28.06.2023)
Мастер-класс по правильному использованию тегов в современных медиа в рамках просветительского проекта SputnikPro состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
Лекцию провел старший SEO-специалист Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Эдуард Булатов. Он имеет большой опыт работы SEO-продвижения с высоконагруженными проектами в России и на зарубежных рынках. В разные годы работал в Cookpad Russia, Овкусе.ру, газете "Из рук в Руки".
Булатов представил презентацию, в которой рассказал, как сегодня выглядят теги, какова их роль в продвижении медиасайтов, отметив, что на сегодняшний день не все уделяют этому большое внимание.
"Теги появились в 2003 году. Был американский сайт Delicious, который дал возможность добавлять теги к своим закладкам, чтобы ускорить поиск для пользователей. По опыту скажу, что, к сожалению, сегодня не все уделяют этому должное внимание", – сказал Булатов.
Тег – это метка, которая классифицирует данные для облегчения интернет-пользователям процесса поиска.
По словам Булатова, для более эффективного использования тегов желательно, чтобы у редакций был отдельный специалист, разбирающийся в тонкостях использования этого инструмента.
Кроме того, Булатов рассказал о самых часто допускаемых ошибках при использовании тегов.
"Обычно основные ошибки – это большое количество тегов. То есть под каждую статью создают новый уникальный тег, в итоге все это очень захламляет сайт. Появляется большое количество страниц, которые бесполезны для поисковых систем. Необходимо уделять этому внимание, то есть определить список таких запросов, тегов и с ними уже работать", – сказал он.
В разговоре приняли участие медиаменеджеры, журналисты и СММ-специалисты из Грузии.
SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6 000 человек из 80 стран. В Грузии SputnikPro проходит в восьмой раз.