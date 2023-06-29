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Лавров прокомментировал заявления, что США не вмешиваются во внутренние дела РФ
Лавров прокомментировал заявления, что США не вмешиваются во внутренние дела РФ
"Это явное лукавство" – Лавров в эфире Первого канала прокомментировал заявления Кирби о том, что США не вмешиваются во внутренние дела России 29.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-29T12:53+0400
2023-06-29T12:53+0400
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Позиция Вашингтона о невмешательстве во внутренние дела России в связи с военным мятежом выглядит явным лукавством, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра", фрагмент которой был показан в эфире "Первого канала".Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США внимательно следят за ситуацией в России в связи с попыткой военного мятежа, но считают ее внутренним делом России и не вмешиваются в нее, также он отметил, что смена режимов – это не политика США.
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видео, мультимедиа, россия, сша, сергей лавров, видео, вашингтон, в мире
видео, мультимедиа, россия, сша, сергей лавров, видео, вашингтон, в мире
Лавров прокомментировал заявления, что США не вмешиваются во внутренние дела РФ
12:53 29.06.2023 (обновлено: 13:08 29.06.2023)
"Это явное лукавство" – Лавров в эфире Первого канала прокомментировал заявления Кирби о том, что США не вмешиваются во внутренние дела России
Позиция Вашингтона о невмешательстве во внутренние дела России в связи с военным мятежом выглядит явным лукавством, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра", фрагмент которой был показан в эфире "Первого канала".
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США внимательно следят за ситуацией в России в связи с попыткой военного мятежа, но считают ее внутренним делом России и не вмешиваются в нее, также он отметил, что смена режимов – это не политика США.