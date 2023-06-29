https://sputnik-georgia.ru/20230629/lavrov-prokommentiroval-zayavleniya-chto-ssha-ne-vmeshivayutsya-vo-vnutrennie-dela-rf-279087198.html

Лавров прокомментировал заявления, что США не вмешиваются во внутренние дела РФ

Лавров прокомментировал заявления, что США не вмешиваются во внутренние дела РФ

"Это явное лукавство" – Лавров в эфире Первого канала прокомментировал заявления Кирби о том, что США не вмешиваются во внутренние дела России 29.06.2023, Sputnik Грузия

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Позиция Вашингтона о невмешательстве во внутренние дела России в связи с военным мятежом выглядит явным лукавством, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра", фрагмент которой был показан в эфире "Первого канала".Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США внимательно следят за ситуацией в России в связи с попыткой военного мятежа, но считают ее внутренним делом России и не вмешиваются в нее, также он отметил, что смена режимов – это не политика США.

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видео, мультимедиа, россия, сша, сергей лавров, видео, вашингтон, в мире