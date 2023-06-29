https://sputnik-georgia.ru/20230629/ot-chego-umirayut-zhiteli-gruzii--novaya-statistika-279101862.html

От чего умирают жители Грузии – новая статистика

От чего умирают жители Грузии – новая статистика

В 2022 году в Грузии умерли 49 118 человек, основной причиной смерти стали болезни системы кровообращения (35,9% от общего числа) 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T20:00+0400

2023-06-29T20:00+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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Согласно данным Национальной службы статистики, основной причиной смерти среди детей до пяти лет являются нарушения, обнаруженные в перинатальном периоде. В возрасте от 5 до 39 лет доминируют травмы, отравления и различные последствия внешнего воздействия. От 40 лет и выше преобладают заболевания системы кровообращения и опухоли.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете об основных причинах смерти среди жителей страны в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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