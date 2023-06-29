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Тело молодого мужчины найдено в реке на востоке Грузии
Тело молодого мужчины найдено в реке на востоке Грузии
Накануне СМИ сообщили, что 22-летнего мужчину унесло течением 29.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-29T14:25+0400
2023-06-29T14:25+0400
2023-06-29T14:39+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн— Sputnik. Спасатели нашли тело молодого мужчины в реке Лиахви на востоке Грузии, сообщает телекомпания "Формула". К этому времени тело мужчины, которое нашли спасатели и водолазы, пока не идентифицировано. Ранее грузинские СМИ сообщили, что мужчина в возрасте 22 лет прыгнул в реку, из-за сильного течения не смог выбраться на берег и его унесло течением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости
происшествия, грузия, новости
Тело молодого мужчины найдено в реке на востоке Грузии
14:25 29.06.2023 (обновлено: 14:39 29.06.2023)
Накануне СМИ сообщили, что 22-летнего мужчину унесло течением
ТБИЛИСИ, 29 июн— Sputnik. Спасатели нашли тело молодого мужчины в реке Лиахви на востоке Грузии, сообщает телекомпания "Формула".
К этому времени тело мужчины, которое нашли спасатели и водолазы, пока не идентифицировано.
Ранее грузинские СМИ сообщили, что мужчина в возрасте 22 лет прыгнул в реку, из-за сильного течения не смог выбраться на берег и его унесло течением.